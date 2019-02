Boxe anglaise – Championnat de France : Ariitea Putoa est en demi-finale

Le boxeur de la catégorie super lourds Ariitea Putoa était revenu à la boxe début 2018 après deux ans d’arrêt qu’il a consacrés à une mission religieuse. Après plusieurs combats locaux et internationaux remportés au courant de l’année 2018, dont le championnat de Polynésie, Ariitea Putoa s’attaque désormais au titre de champion de France.



Ce début de semaine, il a été le premier qualifié des quarts de finale en raison du forfait de son adversaire sur blessure, selon la fédération de boxe anglaise de Polynésie française. Dimanche, il sera opposé en demi-finale au champion de France en titre Aboudou Moindze dans le cas où ce dernier bat Djillali Aissa en quart de finale. La médaille de bronze est donc déjà acquise mais Ariitea Putoa vise bien le titre de champion de France.



Il a déclaré sur son profil facebook : « Quand tu sais que tu ne fais pas des sacrifices tout seul, quand tu sais que tu as une bonne équipe…cela te donne de la confiance et plus de puissance… De temps en temps, comptes sur la famille, sur un ami ou un frère, c’est beaucoup mieux que d’être seul. Une fourmi n’est rien seule mais avec sa famille, son team et ses vrais amis elle est mille fois plus forte. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent. Tahiti vient pour prendre l’or, je l’espère en tous cas. Je vous aime tous, la famille et les amis. » SB