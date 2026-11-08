

Boxe - Tautua Dauphin frappe un grand coup à Papenoo

Tahiti, le 8 novembre 2026 - La Polynesian Boxing Association (PBA) a organisé tout au long de la semaine les championnats de Polynésie à la salle Pito Hiti de Papeno’o. L’événement s’est terminé en beauté, samedi soir, à l’occasion de la soirée internationale marquée par la victoire de Tautua Dauphin lors du main event.



Et de dix ! Le guerrier du Pacifique, Tautua Dauphin, a signé une nouvelle victoire fracassante chez les professionnels en remportant par K.-O. le main event de la soirée internationale de boxe à l’occasion de son grand retour au Fenua.



Opposé au Néo-Zélandais Dane Edge (3 victoires - 4 défaites) dans la catégorie des poids Welterweight (-67 kilos), le Tahitien a fait respecter la hiérarchie devant un public en feu, samedi soir, sur le ring de la salle Pito Hiti de Papeno’o.



Bientôt un “acte II” ? Les spectateurs polynésiens ont assisté à une démonstration de notre ‘aito. Après un premier round d’observation, Tautua Dauphin a accéléré le rythme et a mis au sol son vis-à-vis grâce à un crochet foudroyant du droit sous une tonne d’applaudissements.



Il décroche ainsi son dixième succès (dont cinq par K.-O.) sur la scène professionnelle contre seulement un revers. Tautua Dauphin repart également avec la ceinture Hititoa décernée au vainqueur.



Ce combat était simplement le début, confie le boxeur. “Ce n’est pas seulement un retour, c’est mon acte I et il y aura bien un deuxième acte”, assure le médaillé d’or aux Jeux du Pacifique qui a également remercié l’ensemble des personnes qui le suivent de près comme de loin depuis son départ “loin de la maison” dans l’Hexagone.





Tahiti rate de peu le Grand Chelem Près d’une dizaine d’autres combats étaient également au programme de la soirée. Jean-Louis Albertini a fait le spectacle lors du pré-main event en mettant à terre son adversaire calédonien, Franck Castan, avec un uppercut au bout de la première reprise.



Les athlètes de l’AS Central Olympic ont aussi particulièrement brillé. À commencer par Tavake Nena, sacré champion de Polynésie quelques jours plus tôt, qui s’est imposé face au Calédonien Paco Botrel dans la catégorie minime (-52 kilos). Il a été imité par ses coéquipiers Tukea Cowan et Manatoa Guillemet, vainqueurs respectivement face à Silvio Cicero (Warrior BC) et Turoa Teriihaunui (Ah Min BC).



Dans les deux autres affiches entre Tahiti et la Nouvelle-Calédonie, Aroarii Natua (Tahiti Top Fight) a battu Mathieu De Vos chez les cadets (-57 kilos). Chez les plus de 80 kilos, Aaron Gobrait (Avia Club) s’est quant à lui incliné à la décision contre Enelio Fakatika.



Au total, près de 200 combattants, répartis dans une trentaine de clubs du Fenua, sont montés sur le ring tout au long de la semaine. Cet événement a aussi fait figure de test pour de nombreux boxeurs tahitiens alors que les Jeux du Pacifique approchent à grand pas.







Rédigé par Valentin Fleury le Dimanche 8 Novembre 2026 à 14:34 | Lu 409 fois



