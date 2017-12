Boxe – Mini-Jeux du Pacifique : De l’or et de l’argent pour nos Aito

Quatre boxeurs Tahitiens étaient engagés dans ces Mini Jeux du Vanuatu sous les couleurs du Conseil des Jeux, la Polynésie française ne pouvant pas être officiellement représentée par ces athlètes puisque ces derniers sont liés à la fédération polynésienne de boxe présidée par Tauhiti Nena, une fédération qui n’a plus la délégation de service public.



En mi lourds, Torea Jubely tombe malheureusement KO dès la première reprise face au Samoan Tyrell Henri. Un combat qui commençait bien pour notre champion, avant qu’il ne se fasse toucher par deux directs du droit. Après un premier genou à terre, Torea a tenté de reprendre le combat mais il ne récupère pas assez vite, il se fait surprendre par un crochet gauche qui permet au Samoan de s'imposer. Torea repart des Vanuatu avec une médaille d’argent méritée.