Boxe – Mini Jeux Vanuatu : Médailles assurées pour Neuffer, Atiu et Jubely

Quatre boxeurs Tahitiens étaient engagés dans ces Mini Jeux du Vanuatu sous les couleurs du Conseil des Jeux, la Polynésie française ne pouvant pas être officiellement représentée par ces athlètes puisque ces derniers sont liés à la fédération polynésienne de boxe présidée par Tauhiti Nena, une fédération qui n’a plus la délégation de service public.



Les quarts de finale



Heimata Neuffer, Amoroa Atiu et Torea Jubely et Roger Waoute sont tous entrés en quart de finale ce mardi 12 décembre. Malheureusement, Roger Waoute, pourtant un boxeur expérimenté officiant dans la catégorie des légers -60 kg, s’incline aux points face à un Salomonais dès les quarts de finale.



Dans la catégorie des lourds, l’excellent boxeur de Raiatea Heimata Neuffer a battu le Calédonien Yves Liufau aux points, après un beau combat. Enfin, la journée s’est terminée avec un KO dans la catégorie des super lourds. En effet, Amoroa Atiu, de Bora Bora, a fait parler sa puissance en s’imposant dès le premier round face au Salomonais Bade Samson.



Enfin, Torea Jobely a battu le Papou Luka Wakore par arrêt de l’arbitre au 3e round. Trois Tahitiens sur quatre se sont ainsi qualifiés pour les demi finales ayant lieu le jour suivant, mercredi.