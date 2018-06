Boxe - Green Belt Challenge : Ariitea Putoa de retour sur le ring aux US

La fédération de boxe anglaise de Polynésie française a annoncé le départ d’Ariitea Putoa pour les Etats Unis ce dimanche. Le boxeur du Mahina Boxing Club participera au « Green Belt Challenge », une soirée de boxe amateur qui se déroulera du 14 au 16 juin en Californie.



Ce 4e « Green Belt Challenge » se déroule sous l’égide de la World Boxing Council (WBC). Ariitea Putoa participera dans la catégorie des super lourds en – de 91 kg. Après un dernier entrainement à Fautaua, Ariitea Putoa a remercié ses soutiens : « Un gros et grand merci à Air Tahiti Nui et à Jeff et Prisca Yersin de Teva Import pour le coup de main. Merci à la fédération de boxe anglaise de Polynésie pour leur accord et à ma mère Huguette Putoa pour les démarches qu’elle a pu faire pour ce déplacement. Merci également à ceux qui sont dans l’ombre, mes frères Mark Taurua, Jean Laille pour leur aide. WBC Belt, j’arrive ! » SB