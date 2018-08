Boxe - Ariitea Putoa : Son retour gagnant après deux ans de mission religieuse

Parole à Ariitea Putoa :



L’analyse de ton dernier combat ?



« Le bilan de ce combat est positif. Cela n’a pas été facile mais j’ai pu faire des enchainements. Mon adversaire était expérimenté. Il a l’habitude de boxer des adversaires un peu plus petits que lui. Il a su gérer le premier, le deuxième puis le troisième round. Vers le début du deuxième round, il a commencé à me tenir, cela a été quand même déstabilisant. Je n’ai pas réussi à trouver rapidement la faille. Donc au troisième round, j’ai essayé de me décaler et d’enchainer des uppercuts et des crochets. »



Content de gagner pour ton retour sur le ring tahitien ?



« C’est toujours une satisfaction, cela fait du bien de gagner, de voir le résultat de tous les entrainements qui ont été effectués. Effectivement, je ne suis plus monté sur le ring pour raisons personnelles, j’avais une mission religieuse de deux ans à effectuer. Là, je suis de retour pour reprendre le cours de ma vie « normale » et je compte bien aller jusqu’au bout de ce que je pourrais faire. »



Tu es parti dernièrement aux Etats Unis ?



« Oui, j’ai fait deux combats victorieux aux Etats Unis qui m’ont servi à ma préparation pour mon combat contre le Néozélandais. Il a fallu me « dérouiller » car deux ans c’est quand même beaucoup pour un boxeur donc cette préparation était indispensable pour reprendre petit à petit mes marques. »



La suite du programme ?



« J’ai quelqu’un en qui j’ai confiance qui va m’aider à devenir professionnel. Je vais participer aux championnats de Polynésie en vue de me qualifier pour les championnats de France. Après, je pense qu’on ne me verra pas boxer à Tahiti pendant un bout de temps, je tenterai ma chance à l’extérieur. »



Pourquoi la boxe plutôt qu’un autre sport ?



« Quand j’étais petit, on ne faisait que de m’embêter. Petit à petit, j’ai commencé à tomber amoureux de ce sport. J’ai eu la chance d’avoir mon frère pour m’entrainer, en plus il est un peu plus grand que moi. Il me soutient beaucoup. Ma carrière de boxeur, c’est un rêve de jeunesse, on verra bien ce que la vie nous réserve. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Je remercie tous ceux qui m’ont aidé, ma famille, surtout mes parents, mes frères et sœurs qui m’aident beaucoup. Merci au combattant néozélandais qui s’est déplacé avec son coach. » Propos recueillis par SB