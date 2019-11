Bouteau vante la Polynésie au Club Med

TAHITI, le 12 novembre 2019 - Nicole Bouteau a rencontré hier à Paris le directeur général du Club Med. L’occasion pour la ministre du Tourisme de vanter notre destination et pourquoi pas, de revoir un jour le groupe hôtelier au fenua.



La Polynésie française est un territoire que connait bien le groupe du Club Med. Il avait notamment érigé un hôtel à Moorea et à Bora Bora. Suite à une forte baisse de l’activité touristique, les établissements ont mis la clé sous la porte, il y a quelques années.



Aujourd’hui, l’activité reprend du service et la ministre du Tourisme aimerait attirer les prestigieux opérateurs au fenua. Actuellement en mission à Paris, Nicole Bouteau a rencontré le directeur général développement et construction du Club Med, Grégory Lanter, mardi matin.



L’occasion pour la ministre du Tourisme de vanter la Polynésie « et l’intérêt pour le fenua de voir un opérateur prestigieux, tel que le Club Med, se réimplanter en Polynésie ».



« Lors de cette rencontre, les échanges ont aussi permis de constater les synergies entre l’industrie hôtelière polynésienne et la montée en gamme remarquable du groupe, depuis la nomination en 2002 de son P-dg Henri Giscard d’Estaing et son rachat par l’investisseur de renom international Fosun en 2015. Le groupe au Trident avec plus de 70 resorts offre depuis peu un nouveau visage, entre tradition et modernité, plus en phase avec les évolutions du marché mondial », indique un communiqué.



Le développement durable fait également partie des actions premières du Club Med, puisque 80 % de ses resorts « sont labellisés Green Globe pour l’exploitation de piscines naturelles épurées par des plantes vertueuses en Italie ou encore 6 000 m2 de panneaux solaires installés aux Maldives. »



Et pour mieux découvrir le potentiel de développement de la Polynésie, Nicole Bouteau a invité Grégory Lanter à se rendre au fenua, d’ici quelques temps.