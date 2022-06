Bouteau loin devant Le Gayic

Tahiti, le 5 juin 2022 – Nicole Bouteau dispose d'une confortable avance sur Tematai Le Gayic dans le duel Tapura-Tavini de la première circonscription en vue du second tour des législatives. La candidate Tapura fait plus du double des voix de son jeune challenger du Tavini, notamment par une domination sans appel dans les îles éloignées.



Avec 12 970 voix (41,9%) pour Nicole Bouteau contre 6 224 (20,1%) pour Tematai Le Gayic, le second tour du 18 juin prochain s'annonce sous de bons auspices pour la candidate du Tapura sur la première circonscription. Le jeune candidat du Tavini aura fort à faire dans deux semaines, même mathématiquement en comptant sur des reports de voix qui ne voudraient pas voter pour le parti majoritaire au second tour. Nicole Bouteau, qui assure avoir pu "compter" sur l'effet de la présence du revenant Michel Buillard à Papeete, s'impose dans toutes les communes, et semble surtout totalement indétrônable dans les archipels des Tuamotu et Marquises.



Parmi les outsiders qui n'arrivent pas à dépasser la barre des 12,5% des inscrits pour se qualifier au second tour, on trouve d'abord Pascale Haiti et ses 4 454 voix (14,4% des exprimés – 6,2% des inscrits). La compagne de Gaston Flosse a pu compter sur le soutien et la présence très forte du président du Amuitahira'a durant la campagne, mais l'aura de l'ancien président du Pays semble bien finir par s'estomper avec le temps. Si le A Here ia Porinetia réalise son plus petit score dans les trois circonscriptions avec un Félix Tokoragi quatrième à 2 979 voix (9,6%), le parti vert et blanc réalise un résultat honorable vue sa jeunesse. Il devance même de très loin un Tauhiti Nena (1 961 voix – 6,33%) qui n'arrive décidément pas à percer lorsqu'il se présente sans l'appui d'un grand parti. Notons tout de même l'incroyable score de l'ancien boxeur à Tatakoto : 71% des voix !



Premier des "petits" candidats ou derniers des "grands", c'est selon, le leader de Heiura-Les Verts pourra se satisfaire d'avoir franchi la barre des 1 000 voix (1 003 – 3,24%), sans briller particulièrement dans ses résultats. Notamment pas à Arue, commune dont il est aujourd'hui adjoint au maire. L'expérience politique du Dr Jean-Paul Théron n'aura pas mené à la révolution souhaitée par le pourfendeur des autorités durant la crise Covid. Avec 747 voix, le médecin s'est peut-être rendu compte que sa notoriété peinait à dépasser le cadre des réseaux sociaux. Laurence Piercy, illustre inconnue du parti animaliste, n'est même pas très loin avec 533 voix. Quant à Willy Cadousteau, il écope à une voix près du titre de dernier candidat de l'ensemble de ces élections législatives au fenua.