Bouteau et Le Gayic au coude-à-coude à Nukutavake

Tahiti, le 18 juin 2022 - Nicole Bouteau l'emporte à Nukutavake avec 91 voix (50,84%) face à Tematai Le Gayic et ses 88 voix (49,16%), au second tour des élections législatives.



le Samedi 18 Juin 2022 à 20:37 | Lu 56 fois