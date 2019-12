Bourez gagne une série épique

TAHITI, le 11 décembre 2019 - Après avoir gagné sa série du round of 32 (round 3) dans des conditions de vague épiques à Pipeline face au Brésilien Deivid Silva, Michel Bourez a pu se qualifier pour le round of 16 (round 4) du Pipeline Masters, dernière étape du circuit mondial qui se déroule en ce moment à Hawaii.



Michel Bourez était engagé ce mercredi après-midi au round 3 de la dernière compétition du circuit mondial, le prestigieux Pipeline Masters. La série n’a pas bien commencé pour Michel Bourez, c’est le Brésilien Deivid Silva qui s’engage sur une première bonne vague, notée 5.67. Michel Bourez quant à lui ne sort pas de son premier tube et casse sa planche en deux.



Sa deuxième vague ne sera pas non plus concluante. Un peu plus tard dans la série, il parvient à se placer sur une belle gauche et maitrise parfaitement son tube. Les juges notent sa vague 6.33, c’est suffisant pour prendre la tête de la série avec un total de 7.23 contre 6.77 pour le Brésilien, alors qu’il reste plus de 25 minutes dans la série.



Il s’élance ensuite sur une grosse vague côté droit, côté « backdoor », qui ne coopère pas, il parvient malgré tout à s’en extraire in-extrémis. Bourez fait ensuite un tout droit sur une nouvelle tentative. Les conditions de vague ont changé après une matinée ayant proposé des vagues parfaites et les surfeurs doivent s’adapter, la compétition avait même été suspendue en début d'après-midi.



Une série extrême



Bourez continue d’être actif, malgré sa fracture du nez de dimanche dernier, mais il ne parvient pas à sortir d’un nouveau tube alors que Deivid Silva prend un tube sur la vague suivante qui lui permet de repasser en tête avec un total de 8.94 contre 7.50 pour Bourez. Il reste alors quinze minutes à la fin de la série.



Michel Bourez s’élance de nouveau, complètement à l’intérieur, mais il parvient à accélérer, à tuber à pleine vitesse et à sortir d’une vague énorme ! Il repasse en tête grâce à une note de 8.17. Bourez continue dans sa lancée, il prend un tube noté 7.07 qui lui donne un total de 15.24 contre 8.94 pour Seilva à 10 minutes de la fin qui lui permet de remporter finalement la série.



Un peu plus tôt dans la journée, le public avait pu assister à plusieurs moments forts : un tube suivi d’un air magnifique de Gabriel Medina, une victoire fracassante de John John Florence avec un total sur deux vagues de 18.50 ou encore un 10 obtenu par la légende Kelly Slater, se qualifiant pour le tour suivant grâce à une droite tubulaire interminable. SB