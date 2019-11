Bourez cinquième du Hawaiian Pro

TAHITI, le 24 novembre 2019 - Michel Bourez a terminé à la cinquième place du Hawaiien Pro ce dimanche matin, première compétition de la triple Crown.



La dernière journée de compétition du Hawaiian Pro WQS 10000 s’est déroulée ce dimanche sur le spot de Haleiwa, sur le North Shore de Oahu. Le Tahitien Michel Bourez a pu se hisser jusqu’en demi-finale avant de se faire éliminer. La phase finale de cet avant-dernier « Prime Event » du circuit des world qualifyng series s’est déroulée sur le dernier jour de la période d’attente (13-24 nov). Dans une série avec peu de vagues à disposition, Michel Bourez n’a pu scorer que 5.16 sur 20 contre 7.10 pour Frederico Morais, 7.07 pour le jeune Matthew Mc Gillivray et 3.80 pour Kelly Slater.



Bourez termine à la cinquième place de cette première compétition de la Triple Crown. Les deux autres compétitions de la Triple Crown sont la Vans World Cup of surfing WQS 10000 (25 nov-7 dec) et le Pipeline Master, la dernière étape du championnat du monde élite (8-20 décembre). Le surfeur obtenant les meilleurs résultats cumulés sur les trois compétitions remportera la triple Crown. Le Tahitien a déjà remporté chacune des trois compétitions de manière distincte mais il n’a jamais remporté la Triple Crown. SB