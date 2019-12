Bourez cinquième à Pipeline

TAHITI, le 19 décembre 2019 - Michel Bourez a terminé à la cinquième place du Pipeline Masters, ratant de très peu la victoire de la Triple Crown qui manque à son palmarès. Le Tahitien est malgré tout qualifié pour le championnat du monde 2020 ainsi que pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020.



Après une semaine sans conditions favorables, la dernière journée de compétition du Pipeline Masters était riche en enjeux : titre de champion du monde pour Italo Ferreira, Gabriel Medina ou Kolohe Andino, Triple Crown pour Michel Bourez et Kelly Slater, qualification pour les Jeux Olympiques pour Kelly Slater et John John Florence…16 surfeurs étaient toujours en lice au stade du « round of 16 » qui a débuté ce jeudi matin.



La journée a bien débuté pour le Tahitien Michel Bourez puisqu’il a pu s’imposer avec un total de 13.43 contre 9.50 contre Kolohe Andino. Cette défaite de série était lourde de conséquences pour l’Américain puisque ce dernier sortait de la course au titre de champion du monde 2019.



Dans le premier round des quarts de finale, le Brésilien Italo Ferreira, leader du championnat et en course pour le titre contre Gabriel Medina, s’imposait grâce à un total de 15.66 contre son compatriote Yago Dora. Dans le deuxième quart de finale, une fois de plus, Kelly Slater a fait le show en s’imposant dans la dernière minute de la série contre Jack Freestone. (12.94 contre 9.26).