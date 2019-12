Bourez 17e à la World Cup

TAHITI, le 2 décembre 2019 - Michel Bourez, sorti lors du round 4 qui s'est déroulé ce matin, termine finalement à la 17ème place de la Vans World Cup of Surfing, deuxième étape de la Triple Crown.



Michel Bourez s’est fait sortir ce lundi matin de la Vans World Cup of Surfing, la deuxième étape de la Triple Crown. En lice dans le round 4, dans de grosses conditions, Michel Bourez a pu obtenir la meilleure note sur une vague de la série, un 5.20 sur 10. Malheureusement pour ses supporters, il n’a pas pu avoir un deuxième bon score, appelé « back up » dans le jargon. Il a terminé dernier de sa série avec un total de 6.93, moins bien que Stuart Kennedy (9.83), Jacob Wilcox (8.67) et Carlos Munoz (8.14).



Michel Bourez participera dans quelques jours au Pipeline Masters (du 8 au 20 décembre), dernière étape du championnat du monde de surf. Actuellement 15ème au classement général, assez loin de la 22ème place au-delà de laquelle les surfeurs ne sont pas qualifiés pour l’année suivante, Michel Bourez devrait se qualifier sans problème pour sa douzième année avec l’élite. SB