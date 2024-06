“Bouge de ton quartier” à Bora Bora

Bora Bora, le 18 juin 2024 - Depuis avril, l’association Ia vai ma noa Bora Bora, qui œuvre dans le domaine de la protection de l’environnement, de la santé et du social, propose à des jeunes déscolarisés de la Perle du Pacifique d’envisager de nouvelles perspectives d’avenir grâce au programme “Bouge de ton quartier”.



Ils ont entre 15 et 20 ans et ont tourné le dos au système scolaire depuis quelques mois ou quelques années. Depuis, ils restent chez eux, coupés de la vie sociale qu’induit la scolarisation, et ont du mal à trouver des perspectives d’avenir. C’est pour ces jeunes, filles et garçons, que l’association Ia vai ma noa Bora Bora a initié le programme “Bouge de ton quartier”. L’objectif : redonner à ces jeunes l’envie de s’inventer un futur en retrouvant le goût des relations humaines et de l’effort mais surtout l’estime de soi, souvent mise à mal par des situations personnelles délicates.



Une dizaine de jeunes a déjà répondu favorablement à cette proposition. Il s’agit d’abord pour eux de regagner une bonne forme physique et morale grâce à des activités variées proposées par de nombreux intervenants. Au programme : du sport avec Teahi, coach sportif spécialisé dans la boxe thaï et l’auto-défense, mais aussi du yoga avec Caroline, professeure de plongée qui invite les jeunes à la maîtrise de soi grâce à la respiration et à la méditation. Les activités manuelles et créatives ne sont pas en reste : un atelier de réparation mené par Justin et Anatole leur permet de s’initier au recyclage, tandis que Sailali, Danilo et Lionel, artistes, les amènent à s’exprimer à travers des graffitis et des créations sculpturales exécutées à partir de matériaux de récupération.



D’autres ateliers, menés notamment par Noreen, ont pour objectif d’aider ces jeunes à se forger un nouveau projet de vie à travers le développement personnel et la réflexion sur leurs valeurs. Jeanne, coordinatrice du projet, les accompagne enfin sur le chemin de leur avenir en les aidant à la rédaction de CV et en organisant des rencontres avec des employeurs potentiels comme le RSMA.



À l’issue de leur semaine de stages, certains de ces jeunes ont déjà retrouvé suffisamment de confiance en eux pour imaginer un retour à la scolarité ou envisager de trouver un emploi.



L’équipe espère pouvoir toucher dans l’avenir encore davantage de jeunes afin de leur offrir une seconde chance et la possibilité de se construire un bel avenir.