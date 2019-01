Bougainville, sa vie et son œuvre à la maison James Norman Hall

PAPEETE, le 24 janvier 2019 - Une soirée devait être consacrée au navigateur Louis-Antoine de Bougainville le 14 décembre dernier à la Maison James Norman Hall. Finalement, cette soirée a été reportée. Elle est désormais prévue le 22 février 2019.



L’historienne Corinne Raybaud, auteur de Bougainville arrive à Tahiti il y a 250 ans publié par l’association Mémoire du Pacifique, va animer une conférence sur le fameux navigateur. " Je parlerai de la vie de ce personnage, mais aussi de son voyage jusqu’à Tahiti avec l’affaire Jeanne Baret, de la fin de sa vie et de l’impact de ses écrits. "



Louis-Antoine de Bougainville, né en 1729 à Paris est un comte qui est mort dans la même ville, 82 ans plus tard. " Ce qui est remarquable pour l’époque ", glisse au passage Corinne Raybaud. " Car c’était bien au-delà de l’âge de vie moyen ."



Officier de marine, navigateur et explorateur il a eu "une vie extraordinaire et pleine d’honneurs". Il a eu beaucoup de chance, finissant comte d’Empire sous Napoléon 1er.



Le tour du monde du comte commença en 1767 sur la Boudeuse, suivi de l’Étoile, son bateau de charge. Début 1768, portés par les alizées, les deux navires sillonnèrent l’archipel des Tuamotu où ils ne s’arrêtèrent pas. Puis, ils "tombèrent" sur Tahiti que Louis-Antoine de Bougainville pensa découvrir. Il ne savait pas que Samuel Wallis, navigateur et explorateur britannique, s’y était arrêté quelques mois plus tôt.



Le Français jeta l’ancre le 6 avril 1768, il débarqua le 7 avril. À terre, il rencontra un chef avec qui il négocia son temps de séjour.



Les premiers temps à terre furent plus pacifiques pour Louis-Antoine de Bougainville que pour Samuel Wallis qui usa de ses canons. " Peut-être parce que la tribu vivant à Hitia n’était pas aussi guerrière que celle de la baie de Matavai ", émet comme hypothèse Corinne Raybaud, docteur en histoire.



Finalement, au bout de dix jours, l’Étoile et la Boudeuse levèrent l’ancre en raison des mauvaises conditions météorologiques. C’est alors que la Polynésie entra dans l’imaginaire européen. " Bougainville est ce qu’on pourrait appeler un lanceur de mythe, c’est lui qui a décrit Tahiti comme un paradis terrestre, un Eden ", indique l’historienne Corinne Raybaud.