Bora Bora se prépare pour le World Diam Tour

PAPEETE, le 31 janvier 2017 - Dans un communiqué de presse, la commune de Bora Bora indique se préparer à la 1ere édition du world diam tour.



La 1ère édition du world diam tour s’organise. Cette compétition internationale comprend le Grand prix Pacifique des jeux en Polynésie française dont le départ est donné à Tahiti le 11 novembre et l’arrivée à Bora Bora le 15 novembre 2018. Afin de préparer cet événement, le Maire de Bora Bora Gaston Tong Sang a reçu les organisateurs, Teva Plichart et Emmanuel Versace, ce matin dans son bureau.



Une dizaine de bateau (des trimarans) comprenant trois membres d’équipage est attendue pour ce circuit international. Les organisateurs, soutenus par des financeurs privés, mettent d’ores et déjà en place une importante logistique avec l’appui du Pays, à travers le GIT Tahiti Tourisme, et les communes des îles du vent et des Raromatai. On parle de sport nautique de haut niveau. Des journalistes spécialisés de France, d’Australie ou des Etats-Unis participeraient à cette aventure.



Le rendez-vous est donc pris avec la Commune, qui a aussi mobilisé le responsable de l’Equipement de Bora Bora, le président du comité du tourisme, le président des prestataires d’activités et le gérant du Maikai Marina pour la réunion de travail.