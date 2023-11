Bora Bora rend un dernier hommage à Kevin Kouider

Bora Bora le 6 novembre 2023 - Kevin Kouider, le ‘aito du va’a décédé jeudi dernier, a regagné la Perle du Pacifique qui l’a accueilli avec beaucoup d’émotion, vendredi soir.



Kevin Kouider, le rameur de 27 ans emporté par un malaise cardiaque lors de la première étape du Hawaiki Nui Va’a, a été rendu vendredi à sa terre d’origine, Bora Bora. L’avion qui le transportait a effectué un tour de l’île pour un dernier hommage en vol, avant de se poser sur l’aéroport de motu Mute où le bateau de la commune l’attendait. Parents, famille et amis étaient tous présents sur le quai de Vaitape afin d’accueillir Kevin et de l’escorter chez lui, à Faanui. Parmi la centaine de personnes présentes pour lui rendre ce dernier hommage, les jeunes de l’équipe Tamarii Faanui piroguiers, pour qui il a été une source d’inspiration et un modèle.



Ses frères de rame de Pirae et des autres équipes de va’a ont alors constitué une haie d’honneur. C'est à travers deux rangées de rames dressées vers le ciel comme pour l'accompagner dans son dernier voyage que le 'aito a rejoint le véhicule tendu de vert, sa couleur fétiche, qui l'a ensuite emmené chez lui à Faanui pour la veillée funéraire. Une dernière messe lui a été consacrée ce samedi 4 novembre. Il a été inhumé au cimetière familial.