Bora Bora : les miss font le show

Bora Bora, le 4 mai 2022 - Avec l’élection de miss Bora Bora en point de mire samedi, les six candidates ont joué le jeu des défilés pour leur soirée de gala mardi soir. Sindyrella, Lisa, Kahaia, Honohiva, Tokahei et Kururani se sont présentées devant le jury et le public venu nombreux.



C'est une première, cette année, l'élection de miss Bora Bora qui se déroulera samedi à Vaitape, était précédée d'une soirée de gala. Elle s'est tenue mardi soir au Yacht Club qui affichait complet pour l'occasion, avec 120 réservations pour le dîner et près de 200 personnes supplémentaires venues voir le spectacle autour d’un verre. Une réussite donc pour le comité organisateur Popora Te hoe manu qui laissera sa place l'an prochain à la commune de Bora Bora. La soirée de gala a permis aux six candidates de s’entraîner à défiler et dévoiler leurs atouts au jury présent pour cette première attribution de notes. La soirée a été ponctuée d'animations, entre deux tenues et donc deux défilés, les artistes de la formation Keana se sont relayés pour proposer des danses traditionnelles au public et un défilé d’anciennes miss des années 2000 à 2019 était également au programme.



Six candidates pour une seule place



Sindyrella, Lisa, Kahaia, Honohiva, Tokahei et Kururani, toutes armées d’un large sourire, ont défilé dans différentes tenues en déambulant au milieu des tables du restaurant, en prenant soin de marquer un temps d’arrêt devant les sept membres du jury. Les candidates se sont dévoilées à travers plusieurs passages en différents tenues aux couleurs locales, puis en maillots de bain, avant de finir par une robe de soirée traditionnelle. La soirée s'est clôturée en musique avec l’auteur, compositeur et interprète Teiho Tetoofa, originaire des Tuamotu, venu de Tahiti pour l'occasion de Tahiti. Accompagné d’un pianiste, il a interprété quelques unes des musiques qui ont fait son succès.