Bora Bora inaugure son premier giratoire

Tahiti, le 18 septembre 2023 – Après plusieurs mois de travaux, le premier giratoire de Bora Bora a été inauguré la semaine dernière. L’aménagement routier a vocation à sécuriser et fluidifier le trafic routier de la zone du groupe scolaire Namaha.



Le premier et seul giratoire de Bora Bora a été inauguré la semaine dernière, en présence du maire de l’île, Gaston Tong Sang, d’Anna Nguyen, cheffe des subdivisions administratives des îles de la Société, du conseil municipal et de tous les élèves, enseignants et personnels des écoles concernées du secteur.



Ce projet réalisé moyennant un investissement de 167 millions de francs, a pour objectif de sécuriser l’accès au groupe scolaire Namaha réparti sur quatre établissements : l’école maternelle Namaha 1, les écoles primaires Namaha 2 et 3 et le CJA de Bora Bora.



Une telle concentration scolaire était à l’origine de problèmes d’encombrement et de sécurité, notamment aux heures d’entrée et sortie des classes, provoquant des bouchons sur la route de ceinture. La réfection de la servitude reliant cette dernière aux bâtiments les plus en amont s’est accompagnée de la construction du rond-point inauguré mercredi dernier. L’aménagement routier doit permettre, aux heures de pointe, de désengorger le trafic de véhicules qui empruntent quotidiennement cette voie. Une grande nouveauté pour les habitants de Bora Bora, puisqu’il s’agit du premier giratoire de l’île. Il a donc fallu un temps d’adaptation aux usagers pour apprendre à gérer le nouveau dispositif routier, qui revêt également, selon le maire de Bora Bora, une dimension pédagogique, en tant que lieu d’apprentissage pour les candidats au permis de conduire. “L’éducation est la priorité de la mairie dans toutes les politiques publiques”, a affirmé M. Gaston Tong Sang, qui envisage d’autres actions comme le raccordement des écoles à la fibre.

Assainissement et drainage des eaux fluviales du quartier Vairoina Aux travaux de bitumage et de sécurisation routière s’est ajouté l’assainissement du quartier Vairoina, régulièrement inondé par les eaux pluviales, faisant passer le coût des travaux de 99,7 millions initialement prévus, dont 30% financés par le Pays et 30% par l’État, à 167 millions, surcoût assumé par la commune de Bora Bora. Mme Anna Nguyen, dont c’était la première sortie de terrain depuis sa prise de fonction en tant que cheffe des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles du Vent, s’est montrée très touchée par l’accueil qui lui a été réservé en tant que représentante de l’État. En effet, élèves, enseignants, personnels d’encadrement et de direction des quatre établissements scolaires ainsi que les associations de parents d’élèves et du quartier avaient préparé une importante cérémonie d’inauguration, accompagnée de chants et de discours de remerciements en trois langues, français, reo tahiti et anglais.



“Améliorer la sécurité des enfants, des riverains et la vie des habitants, c’est l’objectif de l’État. La plus belle récompense, c’est votre sourire”, a déclaré la fonctionnaire aux enfants et personnes présentes à la cérémonie. Elle a souligné la volonté de l’État de poursuivre son soutien aux projets engagés sur l’île en accord avec la mairie. “Former les jeunes et les éduquer, améliorer leur cadre de vie afin qu’ils s’épanouissent là où ils veulent et qu’ils accomplissent leurs projets et leurs rêves, voilà notre objectif”, a-t-elle ajouté. La construction d’un futur terrain de sport destiné aux écoles pourrait venir compléter les travaux de rénovation du quartier.



