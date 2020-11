Bora Bora expertise son histoire américaine

Tandis qu'ils étaient à pied d'œuvre samedi sur un des premiers sites donnant sur la passe de Teavanui, Jean-Christophe Shigetomi entamait des rencontres auprès d'une dizaine de personnes, des anciens de l'île, pour mieux connaître notamment l’histoire de l’hôtel Tabou où les officiers américains aimaient séjourner et se restaurer.



La mission d’expertise fut par ailleurs rejointe par un panel de futurs guides touristiques en formation mais aussi de professeurs du Collège de Bora Bora. Sur site, il leur a été raconté par Jean-Christophe Shigetomi l’histoire de ces pièces d’artillerie, leur calibre, leur origine et leurs servants du Coast artillery. Cet exposé a été enrichi par l’expertise des canons. Ainsi, les pièces ont conservé sur certaines surfaces, leur peinture verte d’origine avec une protection en plomb contre la corrosion. Tandis que les deux experts poursuivent leurs investigations sur d’autres sites, l’association Mémoire polynésienne rencontre des établissements touristiques qui, indirectement, ont fait partie de ce passé "Bobcats". Des partenariats mémoriels devraient en découler.



Enfin, sur un dernier site visité, face à un large auditoire improvisé de résidents, de professeurs, de guides touristiques et d’auditeurs inopinés, l’histoire de l’opération Bobcat a été présentée dans ses pans méconnus et inédits qui fera dire à son auditoire : "On nous enseigne Bonaparte à l’école mais nous ne connaissons pas l’histoire de notre île". Pour l'association, Bora Bora aurait tout à gagner à valoriser son patrimoine historique, l'île attirant environ 55 000 Américains chaque année. Une trace dès l'aéroport, comme une fresque ou une stèle, rappelant que les pistes ont été construites par les GI, ainsi qu'un renvoi via un QR Code de l'histoire de ces soldats ne pourrait qu'inciter à un afflux de touristes voulant se lancer sur les "traces de leurs pères". Ce projet viendrait en complément de celui tout aussi ambitieux d'un musée physique voulu par le comité Bobcat.