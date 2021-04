Bora Bora disparaîtra dans deux millions d'années

Bora Bora, le 22 avril 2021 - Le Criobe lance une série de conférences à Bora Bora, un moyen pour les habitants de mieux connaître leur environnement. Mercredi, sous le grand chapiteau de Vaitape, le premier volet était consacré à l’histoire géologique de la Perle du Pacifique.



Le Centre de recherches insulaires et observatoire de l’environnement (Criobe), en accord avec les autorités locales, vient de lancer une série de conférences à Bora Bora, à raison d’un rendez-vous par mois. Dirigé par Annaïg Le Guen, ce laboratoire de recherches, situé à Moorea (et une station à Perpignan, en métropole), a pour objectif principal, mais ce n’est pas le seul, de mieux connaître les récifs coralliens, en s’appuyant sur trois grands axes d’approche : décrire, comprendre et proposer, avec la participation de la population, des solutions environnementales.



Le professeur Bernard Salvat pour amorcer le projet Bora-Biodiv



Pour la population, ces conférences, programmées mensuellement à Bora Bora et animées par des professionnels diplômés, sont une chance pour mieux saisir le monde qui l’entoure.

Pour le directeur adjoint du Criobe David Lecchini, il paraissait évident de débuter ce projet, nommé Bora-Biodiv, par une conférence sur les origines géologiques de Bora Bora. Le conférencier Bernard Salvat semblait être le scientifique idéal pour ce premier rendez-vous, puisqu’il n’est autre que le créateur du Criobe en 1971. Le professeur biologiste, spécialiste de l’étude des écosystèmes coralliens, a enfilé la tenue de géologue et pris la parole devant une assistance d’environ 60 personnes, comptant dans ses rangs notamment le tāvana Gaston Tong Sang. L’auditoire a été attentif au moindre détail, tels de bons élèves devant leur professeur. Sous le grand chapiteau de Vaitape, il fallait d’ailleurs compter sur la présence de quelques enseignants, accompagnés de la proviseure du collège/lycée. Plusieurs stagiaires du CPPA APPN (futurs accompagnateurs pleine nature), biologistes marins, prestataires (snorkeling, plongée, hôteliers…), et autres membres actifs de la vie économique de l’île, étaient également présents.



La fin de Bora Bora



Au micro, Bernard Salvat a commencé son discours en expliquant que “le sujet du jour peut-être très compliqué si l’on s’attarde sur les détails en matière de géologie.” Des cartes ont nourri ses propos et le public a prêté l’attention nécessaire pour saisir les grandes lignes de l’évolution géologique de Bora Bora. L’île est née à la suite d’une éruption volcanique il y a environ 3,4 millions d’années (point chaud). Elle connait tous les ans une dérive de 11 centimètres suivant un axe sud-est nord-ouest, une érosion aérienne de 0,12 millimètre, ainsi qu’un enfoncement, appelé subsidence, de 0,11 millimètre. Le futur de la Perle du Pacifique s’avère donc sombre, puisque qu’elle est amenée à disparaître, mais la tragique fin ne se profilera vraisemblablement que dans deux millions d’années.



Au terme de 45 minutes d’exposé, quelques questions ont surgi du public. Comme celle émanant de Damien Mainnemare, fondateur de la société 100% service (spécialisée en gestion environnementale d’espaces marins et formation guide accompagnateur lagonaire) qui a demandé si les coraux étudiés aujourd’hui sont les mêmes qu’il y a des milliers d’années. Le conférencier a répondu par l’affirmative, précisant que “c’est le cas seulement depuis l’Holocène, époque du quaternaire qui a débuté il y a environ 10 000 ans”.



La conférence s’est ensuite achevée avec une transition toute trouvée pour le directeur d’études du Criobe David Lecchini qui a pu parler des prochains rendez-vous. Au mois de mai, il s’agira de se pencher sur la vie dans le lagon, avec un zoom sur la pollution acoustique. Bora-Biodiv a débuté en 2019 et doit se poursuivre jusqu’en 2023.