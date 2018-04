Bora Bora : des employés de l'Intercontinental s'intéressent à l'agriculture bio

BORA BORA, le 19 avril 2018 - Six employés du Thalasso de Bora Bora ont visité, mercredi, le centre de compostage de la commune. L'idée est de voir les moyens qui sont mis en place par la municipalité en termes de développement durable.



On ne présente plus le centre de compostage de Bora Bora, devenue l’unité essentielle à la bonne gestion des déchets verts de l’île.



Le site est même devenu un point d’étape du circuit "Bora Bora sur la voie du développement durable" organisé lors des visites officielles.



Aujourd’hui, il n’était pas question d’institution ni de protocole, mais d’une rencontre cordiale à la demande de particuliers désireux d’aménager un potager sur leur lieu d’hébergement.



Un produit de qualité



Sur demande propre, six employés de l’hôtel Intercontinental Thalasso se sont rendus mercredi matin au centre pour réapprendre à cultiver de manière 100% naturelle. Le responsable Wilson Godffrey a préparé une visite guidée des lieux, allant des bacs de traitement jusqu’aux parterres de fruits et légumes, sous l’œil amusé des agents.



"Le résultat est là. Quand on voit tout ça, on ne peut que reconnaître la qualité du produit", a exprimé le chargé de l’environnement de l’hôtel.



Même si aucune commande n’a suivie, cela reste "un moment de partage et de pédagogie" pour le responsable qui ne manque pas de projet cette année.



Une année qui a d’ailleurs bien commencé, puisque les hôteliers ont commencé à être fournis. Le centre a répondu à des commandes par bigbag depuis le mois de janvier. De l’embellissement encore, avec la poursuite des travaux sur le quai de Vaitape et aux alentours de la grande place. Viendra sous peu l’aménagement d’un potager bio à l’école primaire Namaha 3, impulsé par le succès de celui de l’école maternelle Namaha 1.