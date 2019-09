PAPEETE, le 6 septembre 2019 - La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, a participé, jeudi, aux côtés du maire de Bora Bora, Gaston Tong Sang, et de Maïlee Faugerat, Présidente du Conseil d'Administration de Tahiti Tourisme, au séminaire « Art de Vivre & Art de Recevoir @ Bora Bora » organisé par le comité du Tourisme de Bora Bora, présidé par Rainui Besineau.



A travers ce premier séminaire, le comité de tourisme a souhaité réunir, avec la commune, les principaux acteurs du tourisme de l'île ainsi que les représentants des associations qui participent à la démarche de développement durable dans laquelle Bora Bora est engagée depuis plus d'une vingtaine d'année.



L'objectif de cette rencontre était de dresser le bilan de l'activité touristique de l'île, de discuter des enjeux à court, moyen et long terme, de réfléchir aux projets futurs nécessaires à l'équilibre économique, social et environnemental de l'île et de fédérer autour d’un projet commun.



« Première destination dans la destination, Bora Bora demeure le fer de lance du tourisme polynésien » a déclaré Nicole Bouteau lors de son intervention. L'île accueille en effet un tiers de la capacité hôtelière de l'ensemble de la destination, et un tiers des chambres louées de la destination. Grâce aux projets d'extension, de réouverture (Royal Bora Bora anciennement Novotel) et de création d'hôtels (Bloody Mary) en cours, l'île devrait retrouver sa capacité antérieure de 1000 clés.



En hôtellerie classée, c'est à Bora Bora que l'on trouve le plus fort coefficient de remplissage, (+75%), de toute la Polynésie.