Bora Bora accueille son second Abyss Contest

Bora Bora, le 15 mai 2024 - La seconde édition de la compétition d’apnée en profondeur, organisée à l’initiative d’Émilie et Arthur de Bora Bora Freediving and Yoga, a mobilisé des champions venus de toute la Polynésie, les 4 et 5 mai derniers. Une belle façon de mettre en valeur les talents locaux de cette discipline et promouvoir la sécurité.





Depuis 2023, Bora Bora accueille la première compétition d’apnée en profondeur de Polynésie. “Tout est parti d’un désir fou”, se souivient Émilie, apnéiste, formatrice AIDA et fondatrice de Bora Bora Freediving and Yoga : “Celui d’un de nos futurs employés de participer au championnat du monde, et de se former en tant que juge. Pour cela, il lui fallait des entrainements et des records officiels. Notre rêve était de créer une communauté d’apnéistes en Polynésie, en organisant des compétitions mais aussi en proposant des formations.”



Un projet qui a vu le jour en 2023, et qui tend à se normaliser puisque pour la seconde fois, cette compétition a rassemblé un groupe de passionnés de la discipline, parmi lesquels des champions venus notamment de Tahiti. Les 4 et 5 mai derniers, huit athlètes, encadrés par une vingtaine de bénévoles, ont ainsi pu repousser leurs limites en plongeant dans les eaux du Pacifique, avec des performances dans trois disciplines différentes : immersion libre ; poids constant sans palmes ; et poids constant bipalme. Anne-Marie Trinh s’est illustrée dans cette dernière catégorie en réalisant la meilleure performance à 51 mètres.



Développer les compétences et former à la sécurité



Pour organiser un tel événement, deux mois de préparation ont été nécessaires. Tout d’abord il a fallu former des encadrant afin d’assurer la sécurité des athlètes sur les deux zones de la compétition : la zone d’échauffement et la zone de performance. Une formation à la sécurité labellisée safety AIDA niveau 1 a été prodiguée gratuitement afin de pourvoir aux besoins. De nombreux bénévoles, dont un médecin, ont également donné de leur temps afin de rendre l’événement possible. “On a une chance inouïe”, se réjouit Emilie, qui salue également la participation de sponsors locaux et internationaux afin de donner corps à ce rêve aquatique. “Nous sommes le club le plus développé et le plus actif de Polynésie. La présence d’athlètes de Tahiti nous donne envie de nous ouvrir encore davantage, peut-être à l’international dans les prochaines éditions et d’amener un Polynésien jusqu’au championnat du monde”, se prend-elle à envisager. Pour cela, reste à donner aux apnéistes les conditions propices à leur entrainement. Un mouillage éphémère écologique à 60 mètres de profondeur afin de pouvoir atteindre les 100 mètres est d’ores et déjà en projet.

Rédigé par Lucie Scarparo le Mercredi 15 Mai 2024 à 19:57 | Lu 180 fois