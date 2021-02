Bora Bora a reçu la visite du lion

Bora Bora, le 25 février 2021 - L’association culturelle chinoise des îles Sous-le-Vent était cette semaine en représentation pour le Nouvel An chinois. Services administratifs, organismes associatifs mais aussi boutiques et magasins ont reçu la visite du lion. Les prédictions faites lors de ce séjour sont encourageantes pour l'île.



La commune de Bora Bora a reçu, durant toute la semaine, la petite délégation composée de quatre membres et des danseurs du lion issue de l'association culturelle placée sous la responsabilité de Crystal Tavere, à l'occasion de la célébration du buffle de métal.



Après la maison commune de Bora Bora pour la purification des bureaux administratifs, les établissements scolaires, les organismes associatifs, comme par exemple le centre Taure’ahau, centre d’accueil spécialisé auprès des enfants porteurs de handicaps, et les associations de quartiers, ont été visités avant les boutiques et supermarchés de la ville. Il semble que les augures soient favorables à l'île qui vient de vivre une année 2020 et un début d'année 2021 vraiment difficiles. Un retour au travail de la terre est annoncé.