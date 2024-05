Bora Bora - Nager pour soutenir le handicap

Bora Bora, le 6 mai 2024 - L’association Bora Bora Open Water et l’hôtel Four Seasons Resort Bora Bora ont cette année uni leurs forces pour redonner vie au défi aquatique, mis en suspens depuis la crise du Covid-19. Un événement festif et solidaire, destiné à encourager l’inclusion, récolter des fonds mais surtout à mettre en lumière la situation délicate dans laquelle se trouve le centre d’accueil Taure’a hau depuis de nombreuses années.





Parcourir les 8,5 km qui séparent le Fare Pōte’e de Matira du motu Tapu, en binôme, à la nage ou en utilisant une embarcation non motorisée : tel est le challenge qu’ont relevé les participants du défi aquatique lancé cette année à l’initiative d’Amanta Malarde, superviseur ESG et Sarah El Sarah El Idrissi, assistante de direction et marketing manager du Four Seasons Resort Bora Bora.



L’association Bora Bora Open Water, qui a dû renoncer à organiser ce traditionnel événement en raison de la crise Covid, a accepté avec enthousiasme de réitérer l’opération parrainée par l’hôtel à l’occasion des Journées polynésiennes du handicap. L’objectif : soutenir l’association Pu Turu Tama Here qui œuvre depuis 1999 pour les personnes handicapées à Bora Bora. À l’issue de la traversée, les participants ont partagé avec les résidents du centre Taure’a Hau un repas sur le motu ainsi que de nombreuses activités comme l’initiation à la plongée, le jet ski et le va’a.



“C’est vraiment nécessaire d’amener nos résidents à sortir du centre et être en contact avec d’autres personnes pour s’épanouir”, reconnait Gisèle Mana, présidente d’honneur de l’association Pu turu Tama Here. Henriette Kamia, présidente de la fédération Te niu o te huma qui regroupe toutes les associations en faveur des handicapés en Polynésie, avait fait le déplacement depuis Tahiti, accompagnée de résidents du Fare Aupuru, le centre d’accueil pour personnes autistes de Tahiti. “Se rencontrer, c’est le moyen de partager nos soucis. Nous avons les mêmes problèmes”, rapelle Gisèle Tama.



Sous le signe de la solidarité



“L’objectif était le mobiliser 250 participants, afin de récolter des fond mais surtout d’attirer l’attention sur la situation des personnes en situation de handicap à Bora Bora”, souligne un des membres fondateurs de Bora Bora Open Water, association qui reste le donateur le plus fidèle de Pu Turu Tama Here depuis de nombreuses années. Ainsi, 387,000 francs ont pu être collectés grâce aux dons et à la participation des sportifs et autres visiteurs du motu pour la journée.



Un projet de centre d’accueil dédié



Au cœur de cet événement : la situation préoccupante des personnes porteuses de handicap à Bora Bora. Elles sont en attente depuis 2005 d’un centre réellement adapté à leurs besoins. L’ancien bâtiment a été déclaré insalubre en raison de la proximité avec le bassin d’assainissement de Faanui.



Et les résidents ont été contraints de déménager. Ils occupent depuis 2023 un local mis à leur disposition par la mairie de Bora Bora et situé dans l’ancien collège. Local qui s’avère peu adapté aux contraintes liées à leur état de santé et aux activités nécessaires à leur épanouissement. “Le centre ne peut accueillir que 17 personnes, alors que les besoins à Bora Bora sont beaucoup plus importants. Nous sommes obligés d’alterner les groupes sur des demi-journées en fonction des âges et des handicaps”, souligne Françoise Buil, présidente de l’association.



Le projet de nouveau centre, finalisé en 2018 grâce au travail conjoint des éducateurs et de l’architecte Teihotu Aifara, envisage l’accueil d’une quarantaine de personnes porteuses de tout type de handicap. Il a été bloqué une première fois en raison d’un budget trop limité et de lenteurs administratives. La crise du Covid en 2020 et l’augmentation des prix des matériaux qui a suivi ont contraint les porteurs de ce projet à le modifier. Et cela a entrainé de nouveaux délais pour l’obtention du permis de construire. S’en est suivi un problème lié à la localisation de la parcelle et une nécessaire réimplantation, impliquant la délivrance d’un nouveau permis de construire. C’est donc un véritable parcours du combattant qu’ont traversé jusqu’ici les membres de l’association Pu Turu Tama Here, qui désespèrent de voir un jour sortir de terre le centre Taure’a Hau que leurs résidents attendent depuis presque vingt ans.



Le changement de gouvernement a été un nouveau frein au projet, mais les acteurs veulent encore croire à un dénouement rapide. “L’appel d’offres devrait avoir lieu fin mai”, précise Teihotu Aifara, en charge du dossier depuis de nombreuses années. Il espère la livraison du nouveau centre pour mai 2025.



En attendant, les membres de l’association rappellent leur préoccupations et leur impatience de voir enfin leurs résidents accueillis dans un espace adapté. “Il est tant d’arrêter de réfléchir en tant que politiciens et de se montrer humain”, exhorte Françoise Buil.