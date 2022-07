Bootcamp de MMA à Arue avec Yassine Ouakil

Tahiti, le 11 juillet 2022 - Yassine Ouakil, 35 ans, spécialiste du MMA et enseignant pluridisciplinaire dans le domaine de la lutte et du muay thai, anime depuis le début du mois de juillet un bootcamp à Arue, au sein du club Sphere MMA Academy. Principal objectif, préparer les combattants licenciés dans le club co-fondé par Flore Hani et Avaro Neagle aux premiers championnats de Polynésie de MMA prévus les 29 et 30 juillet à Fautaua.



Et en termes de préparation et d'accompagnement d'athlètes, Yassine Ouakil présente un beau CV. “J'ai accompagné des professionnels dans pleins d'organisations et notamment les Cage Warriors. J'ai accompagné Jean N'Doye, Norman Paraisy, Johnny Frachey et le jeune espoir du MMA Morgan Charrière. J'avais un combattant en muay thai, Mikael Bénatar, avec qui on a décroché deux titres de champion du monde dans l'organisation Muay thai Grand Prix. Ce que je leur ai apporté c'étaient vraiment des détails dans leur apprentissage, des corrections techniques et de la tactique de combat”, explique le spécialiste des arts martiaux mixtes.

“Il y a un bon vivier à Tahiti” Et pour son bootcamp qui se tiendra jusqu'à la fin du mois de juillet, Yassine Ouakil a concocté un beau programme. Du MMA et de la lutte les lundis soir pendant deux heures. Mardi et jeudi, muay thai pendant une et heure et demie. Vendredi c'est préparation physique généralisée et le samedi, du sparring dirigé en MMA. “Sur la lutte par exemple je vais leur donner des techniques adaptées au MMA sans prendre 100% de la lutte”, précise celui qui a été également lutteur de haut-niveau en métropole. “À la lutte olympique on est amené à défendre à plat ventre, sauf qu'au MMA si tu défends à plat c'est fini. Ces aspects-là de la lutte, je ne les aborde pas pendant le stage. Au MMA, il faut être disponible aussi au takedown. En résumé, j'ai créé ma méthode de travail sur laquelle j'ai travaillé pendant un an et demi. Et cela a donné des résultats en métropole.”



Et l'enseignant pluridisciplinaire est clairement satisfait du niveau global de ses stagiaires mais également de leur implication lors de chaque session d'entraînement. “Très honnêtement, il y a un bon vivier ici. J'ai eu beaucoup de monde depuis que j'ai commencé et ce qui m'a marqué en particulier c'est la motivation que j'ai retrouvée chez chacun d'entre eux”, ajoute Ouakil. “Il y a un gros ADN sol à Tahiti, le JJB en particulier, mais c'est une bonne chose aussi, par exemple au Brésil au départ il y a eu beaucoup de JJB et maintenant il y a du striking avec de la boxe, du muay thai, de la lutte aussi (…) En Polynésie dans les deux, trois années à venir, il va se passer pas mal de choses. Et plus il y aura des compétitions, plus il y aura de l'expérience et plus il y aura des acquis. Et évidemment leur rêve à eux tous c'est de passer pro.”



Mais avant de songer à une carrière à l'UFC où dans d'autres organisations, la première étape pour certains d'entre eux sera de décrocher une ceinture de champion lors des championnats de Polynésie de MMA.

