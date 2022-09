Booder is back, avec un spectacle “drôle” et “touchant”

TAHITI, le 28 septembre 2022 - Il sera sur scène ce week-end avec son spectacle intitulé "Booder is back". L’humoriste, qui ne connaît pas encore la Polynésie, a hâte d’aller à la rencontre de son public et de la culture polynésienne.



Dans son dernier spectacle intitulé Booder is back, Booder livre avec son humour aiguisé et son autodérision, un ressenti de la vie au cœur de “ cette société de beaux gosses ”. Il partage son expérience dans le domaine artistique, ses rencontres, son fils, son Pays d'origine. “ Le spectacle parle de ma vie, de mon enfance à mon rôle de père en passant par mes années à l'école ”, confirme l’humoriste. “ Il parle de moi mais, à travers cela, de toutes et de tou s.” Le spectacle, conseillé à partir de 11 ans, s'adresse à tous : “ il faut venir le voir en famille et chacun se reconnaîtra ! ”



Il a démarré le théâtre au lycée. La comédie a rapidement eu sa préférence. ll a décidé de monter sur les planches pour de bon après avoir obtenu son baccalauréat. “ Ce qui m’a poussé à la scène c’est l'envie de jouer des personnages que je n’aurais jamais pu être dans la vie et que je ne serai jamais ”, explique-t-il.



Un spectacle familial



Sa pièce de théâtre La Grande évasion a connu un grand succès. Il a par ailleurs fait du cinéma. Il a joué tout d’abord dans Corps à corps (2003), ou encore dans Neuilly sa mère (2009) ou Beur sur la ville (2011). Il est apparu de nombreuses fois à la télévision et notamment dans l'émission Vendredi tout est permis présentée par Arthur. Mais ce qui lui plaît par-dessus tout, c’est le one-man-show.



Il a écrit Booder is back en “ piochant ” dans sa vie avec l’intention d’être à la fois “ drôle et touchant ”. Il espère avoir atteint son but.

Arrivé sur le territoire vendredi dernier, il enchaîne les découvertes. “ Je ne suis jamais venu en Polynésie française ”, a-t-il indiqué avant de débarquer. “ J'imagine un endroit magnifique, on a l'image de la carte postale mais j'ai hâte de pouvoir dépasser ça et d'aller à la rencontre des gens et de la culture .”



Pratique



Les vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre au Grand théâtre de la Maison de la culture de Papeete à 17 h et 19h30.

Tarif à partir de 4 900 Fcfp.

En vente dans les magasins Carrefour, à Radio 1 et

Rédigé par Delphine Barrais le Mercredi 28 Septembre 2022 à 16:25 | Lu 208 fois