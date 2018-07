Bois : un investissement de 1.7 milliard à Nuku Hiva

PAPEETE, le 9 juillet 2018. L'an dernier, un appel à candidature pour l’exploitation du massif de Tovii, à Nuku Hiva, a été lancé. Le porteur de projet retenu prévoit un investissement global de 1.7 milliard de Fcfp, dont 700 millions de Fcfp sur un projet de bois énergie.





La filière bois représente un potentiel important de création de richesse et d'emplois. Les besoins annuels en ressource ligneuse s'élèvent à 31 000 m3. Sur les 4512 hectares de pinèdes plantées en Polynésie, les superficies de production représentant 3 700 hectares. "Avec un rendement moyen de 50 % au stade de la transformation, ce sont potentielle plus de 17 000 m3 de produits finis qui pourraient être mis sur le marché local chaque année permettant de couvrir environ 50 % de nos besoins" , note le rapport annuel de performance de la présidence. " L'objectif global de la politique forestière est de favoriser la création et le développement d'entreprises sylvicoles pour augmenter la part de la production locale de bois sur le marché de la construction sachant que le véritable démarrage et le développement de la filière bois local passe inévitablement par la mise en exploitation des massifs de Nuku Hiva plus grands massifs domaniaux de la Polynésie française, ce qui facilitera le développement et la création de petites entreprises d'exploitation forestière qui pourront proposer leurs services aux privés conventionnés sur les autres massifs (Tahiti, Moorea, Raiatea et Tubuai)."



Le Pays a publié en janvier 2017 un appel à candidature pour l’exploitation du massif de Tovii, à Nuku Hiva. Le rapport de la présidence précise qu'un appel à candidature a été effectué en 2017 et a permis d'identifier un porteur de projet pour un investissement global de 1.7 milliard de Fcfp, dont 700 millions de Fcfp sur un projet de bois énergie (une des bioénergies issue de la biomasse).



Sur l’ensemble du territoire, la ressource exploitable en pins des Caraïbes couvre pourtant 2030 hectares, répartie entre les Marquises (39 %), les îles Sous-le-vent (31 %), les îles du Vent (21 %) et les Australes (9 %).