Bodybuilding - Tahiti Body Contest 2017 : David Matke succède à son frère

Parole à David Matke :



« Cette année, ma préparation a été beaucoup plus facile du fait que nous l’avons faite à deux, cela nous a permis de mieux nous focaliser et de serrer la vis pour obtenir les résultats de ce soir. Nous étions super confiants et on avait hâte d’en découdre. Le prochain objectif pourrait être une compétition internationale ou les championnats de France. »



Parole à Rahera Vairaaroa :



« Depuis le début, j’attendais avec impatience de montrer mon travail à tout le monde. 12 semaines de préparation, avec une diète très difficile, mais pour au final obtenir une énorme récompense. On a vraiment été gâtés mais je suis encore plus reconnaissante pour avoir pu vivre cette expérience. J’ai énormément appris sur moi pendant cette préparation. Avoir gagné en couple en plus, c’est Noël avant l’heure ! »



Parole à Dany Gérard :



« Au niveau de l’organisation, cela devient de plus en plus fluide et facile, nous avons eu un super animateur cette année, ce qui nous a facilité le travail. Le public a répondu présent comme d’habitude, on a même été obligés de refuser des gens à l’entrée. Aux niveau des athlètes, on est de plus en plus satisfaits. On a vraiment eu la crème de la crème des athlètes polynésiens ce soir, et c’est une grande satisfaction. Pour l’année prochaine, nous prévoyons de renouveler les mêmes catégories, mais nous augmenterons les prize money, en proposant 150 000 xpf pour chaque catégorie. »



« Nous remercions encore nos sponsors sans lesquels nous ne pourrions pas organiser un tel événement. Le but était vraiment que les athlètes prennent du plaisir, ils font tellement de sacrifices dans l’année que c’est important de les récompenser avec un prize money. Merci encore à tous les gens présents, félicitations aux athlètes, à tous les participants, même s’il est difficile parfois d’accepter les décisions du jury, mais cela fait partie de la compétition. J’espère les voir encore plus nombreux l’année prochaine. »