Bodyboard - Mike Stewart : Interview exclusive de la légende du bodyboard

Tu es un acteur du développement du bodyboard de compétition ?



« Oui, j’aime la compétition, j’aime également le surf libre. Mais la compétition, c’est bien, c’est une opportunité de se dépasser, d’exposer ses faiblesses. Je pense que cela fait partie de la nature humaine que d’avoir ce type de confrontation. J’aime ça pour ça, cela me montre mes faiblesses et mes forces. Je sais ensuite sur quoi travailler pour passer ensuite des paliers au-delà desquels je me sentirais ensuite plus à l’aise, ce que je ne pourrais pas faire en surf libre. »



Tu as récemment touché le récif à Teahupo’o ?



« Le but est sans doute de chercher à atteindre ses limites personnelles alors peut être que je les ai trouvées ! (rires) C’était pourtant une session en bodysurf plutôt bien, j’étais en train de m’exercer à de nouvelles pratiques que j’ai développées lors de ce surf trip, ces techniques m’ont permis vraiment d’aller plus vite. J’allais tellement vite qu’au moment de sortir, je me suis fait emporter par la vague. C’était marée basse et j’étais bien à l’intérieur donc j’ai tapé le récif assez fort. J’ai surfé le récif toute ma vie et j’ai tapé le récif très rarement. De toute évidence, j’ai exploré un peu trop loin ! »



Une relation spéciale avec Tahiti et les Polynésiens ?



« La Polynésie, c’est le paradis, avec toutes ces vagues. A l’extérieur, le monde évolue à grande vitesse, il peut y avoir un décalage avec le mode de vie qu’il y a ici. C’est un challenge pour les jeunes d’ici. Internet peut être quelque chose d’extraordinaire et les Tahitiens ont certainement quelque chose à montrer à l’extérieur. Les gens sont si gentils, il y a vraiment cet esprit accueillant. C’est toujours un plaisir pour moi de revenir ici. La jeunesse a un challenge à relever car on peut facilement aller sur des chemins qui sont des impasses. Il faut plutôt rechercher ce qui est positif. »