Blues hôtel revient pour une 4e édition

PAPEETE, le 18 novembre 2018 - Le rendez-vous est désormais attendu. Chaque année, en novembre, les amateurs de blues se retrouvent pour le Blues hôtel, un concept désormais pérenne qui fait venir deux formations internationales de ce style de musique et présente une formation locale.



Le Blues hôtel est un événement organisé par Artnow et le collectif Tahiti rock. Le concept ? " Proposer Une rencontre autour de la thématique du Blues. Le public de passionnés de blues pourra à l’occasion de cette nouvelle édition découvrir ou redécouvrir des artistes passionnants. Mais c’est aussi l’occasion de donner aussi aux jeunes artistes l’opportunité de rencontrer ces ‘monstres’ du Blues ", résument les organisateurs.



Pour la 4e édition, sont invités : Mike Lester, Nungan + Jaya et Gilles Rosine en duo. Mike Lester, guitariste, chanteur, auteur, compositeur, est italien de naissance et de culture musicale américaine. C’est un mélodiste et, à la guitare, " une véritable machine à riffs ", promet-il.



Avec ses groupes Boogaloo Band et le Mike Lester band, il a bourlingué plus de 20 ans sur les routes de France et d’Europe, " le regard braqué vers l’Amérique, portant haut et fort la voix du rock chanté en anglais ". Il fut un temps guitariste de Johnny Hallyday, a partagé la scène avec Rory Gallagher, Moon Martin, The Inmates, The Rubettes, Chuck Berry dont il fit les premières parties.



La jeune métisse franco-guinéenne, qui s’était fait remarquer lors de l’émission The Voice saison 2 avec sa reprise de "Come together" des Beatles assurera une soirée avec Jaya à la guitare et au chant. Loin des plateaux télé elle viendra présenter ses compositions.



" Des plages de la très chic Saint-Barth’ à celles, musicales et plus étriquées, des caf’conc’ parisiens ou new yorkais, avec Nungan le voyage est permanent. Une pop teintée de folk, soul et rock, portée par sa voix de tigresse douce , héritage flamboyant de son métissage ", reprennent les organisateurs.



Enfin, Gilles Rosine, pianiste auteur, compositeur, arrangeur participe activement à l’émergence du jazz afro caribéen. Profondément ancré dans les racines des rythmes de la Martinique et de la Caraïbe, ses compositions et arrangements sont enrichis des codes de l'improvisation du jazz et des envolées lyriques de la musique classique.



Son titre "Yon' a lot" a remporté un prix Sacem dans la catégorie "Meilleure musique instrumentale". Son quartet live ra reçu une "standing ovation" au Martinique Jazz Festival 2010 - CMAC Scène nationale.