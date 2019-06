Bleues: la fête continue, le plus dur commence

Rennes, France | AFP | mardi 18/06/2019 - Cartons d'audience, stades pleins ou presque et trois victoires de rang: les Bleues ont réussi le premier tour du Mondial et démarrent "une autre compétition" en 8e de finale dimanche au Havre, où elles devront rassurer sportivement après l'étriqué succès contre le Nigeria (1-0).



La France a des chances d'affronter l'Australie ou le Brésil (groupe C), en fonction de leurs résultats dans la soirée, puis ceux de mercredi et jeudi dans les groupes D et E.

- Rassembleuses... -

"C'est la première fois de notre vie qu'on vit un tel événement. On ne s'attendait pas à un tel engouement". La capitaine Amandine Henry a parfaitement résumé l'atmosphère qui entoure ce Mondial, chargé de donner un grand coup d'accélérateur au football féminin français.

Jusqu'ici le pari est réussi, au moins médiatiquement. Le Nigeria-France a rassemblé 9,6 millions de téléspectateurs sur TF1 et Canal+ lundi soir, après les 11 millions record du match d'ouverture contre la Corée du Sud (4-0) et les 10,3 millions de personnes devant leurs téléviseurs pour le match contre la Norvège (2-1).

A Paris, Nice et Rennes, les stades où jouait l'équipe de France étaient à guichets fermés, même si certaines places vendues ou écoulées sont restées vides pendant les rencontres.

En revanche, l'ambiance n'a pas encore gagné les centre-villes, les bistrots ou les "Fifa Fan Experience" comme à Rennes lundi, où cet espace réservé aux supporters est resté longtemps désert l'après-midi du match.

Sportivement, les Bleues sont parvenues à remporter leurs trois matches de poule, une première, en inscrivant 7 buts contre un encaissé, et n'ont jamais vraiment douté, hormis après le but contre son camp de Wendie Renard contre les Norvégiennes (2-1).

- Mais pas toujours convaincantes... -

Pour autant, elles n'ont pas véritablement convaincu sur le terrain, surtout lundi soir lors de la médiocre prestation face aux Nigérianes, modestes 38es au classement Fifa.

"Ce troisième match, quand on est déjà qualifiées, c'est toujours difficile. Les filles avaient certainement un peu peur de la blessure", a estimé Corinne Diacre après cette pâle prestation.

Dans cette rencontre sans autre enjeu que de terminer en tête de leur poule A, la sélectionneuse avait fait tourner, avec quatre changements dans son onze de départ.

Mais les remplaçantes n'ont pas saisi leur chance et certaines cadres ont failli, comme Gaëtane Thiney, passée à côté de son match et qui va devoir sérieusement hausser son niveau de jeu pour la suite de la compétition.

Wendie Renard, quant à elle, en fait voir de toutes les couleurs aux supporters des Bleues. Elle les fait exploser de joie quand elle marque son doublé de la tête contre la Corée du Sud, trembler quand elle inscrit un invraisemblable but contre son camp face à la Norvège, et les deux quand elle rate un premier penalty puis saisit une seconde chance face au Nigeria.

- Avant une autre compétition qui commence -

Cette décision arbitrale a exaspéré Thomas Dennerby, le sélectionneur suédois des Nigérianes. Avec l'aide de la VAR, l'arbitre a sifflé un premier penalty pour les Françaises, manqué par Renard, puis un second dans la foulée, en estimant que la gardienne avait quitté sa ligne trop tôt.

"Il y a un nouveau règlement. Si la gardienne de but n'a pas au moins un pied sur la ligne, c'est penalty à retirer et carton jaune. C'est très sévère. Mais ce sont les lois applicables au premier juin. Aujourd'hui, c'est en notre faveur", a détaillé Diacre, tout en saluant le "courage" de Renard qui a eu la force mentale pour retenter sa chance.

Du courage, il en faudra pour la suite du tournoi, à l'heure des matches couperets et des jambes qui flageolent. Car si les Bleues s'imposent en 8e, c'est un quart de finale contre les tenantes du titre américaines qui se profile. 13-0 contre la Thaïlande, un record, 3-0 contre le Chili malgré un effectif remanié, la "Team USA" a fait très forte impression. Bien plus que la France. "Une autre compétition commence", comme l'a dit Wendie Renard.