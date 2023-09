Blessé dans un accident de moto, Mathieu Kassovitz s'exprime pour la première fois

Paris, France | AFP | mercredi 06/09/2023 - Trois jours après son accident de moto, l'acteur Mathieu Kassovitz a donné mercredi, et pour la première fois, des nouvelles de sa santé, remerciant tous ceux qui lui ont adressé des messages de soutien.



Alité, torse nu, Mathieu Kassovitz, 56 ans, a pris la parole depuis sa chambre d'hôpital dans un message diffusé sur son compte Instagram.



"Merci beaucoup, je savais pas que j'avais autant d'amis, ça fait plaisir", dit-il, expliquant avoir "fait une chute de moto, connement".



"Je me suis pété le fémur et la cheville. Je suis en rééducation", ajoute-t-il.



L'acteur s'est blessé le 3 septembre lors d'un cours de perfectionnement de conduite à moto à l'autodrome de Linas-Monthléry (Essonne). Une enquête pour rechercher les causes des blessures a été ouverte par le parquet d'Evry.



Il a fait une entrée fracassante dans le monde du cinéma en 1995 avec le film en noir et blanc "La Haine" qu'il a lui-même réalisé, sur le malaise des banlieues et les violences policières, qui révéla notamment l'acteur Vincent Cassel. Ce film-événement lui vaudra un prix à Cannes.



Comme acteur, Mathieu Kassovitz - "Kasso" pour les intimes - a tourné des dizaines de films ("Un héros très discret" de Jacques Audiard, "Amen" de Costa-Gavras, etc.). Il a joué pour Jean-Pierre Jeunet dans "Amélie Poulain" et a même tenté l’aventure hollywoodienne ("Gothika") dans les années 2000.



Après des années en dents de scie, il revient au premier plan en 2015 grâce au réalisateur Eric Rochant qui lui confie le rôle de Guillaume Debailly, alias Malotru, agent secret écartelé entre son devoir et l’amour d’une femme. Un rôle subtil dans une série qui connaît le succès pendant cinq saisons, rythmée par l'actualité géopolitique.



Au cinéma, Mathieu Kassovitz est ce mercredi à l’affiche de "Visions" de Yann Gozlan, aux côtés de l'actrice Diane Kruger.