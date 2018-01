Black Tiki Tahiti : un nouveau tournant dans le monde du sport

On voulait faire la Hawaiki Nui Vaa, en mettant en place un programme d'entrainement pour cette course. Et, on s'est rendu compte qu'au niveau familial et plus particulièrement avec les conjointes, ça ne suivait pas. Et pour que le rameur soit bien, il faut qu'il y ait une harmonie entre le foyer et l'activité sportive. Du coup, nous avons décidé de proposer à ces dames d'autres activités, telles que le fitness et l'aquagym

J'ai un brevet d’État d'éducateur sportif du 1er degré, j'ai le brevet professionnel polynésien d'éducateur de vaa. Je suis en train de valider mon brevet professionnel populaire de la jeunesse et d'éducation populaire, au niveau des activités aquatiques de la natation. Au niveau de la section fitness, nous avons un coach diplômé, de même que pour l'aquagym.

plus 3 000 francs pour la carte d'adhésion. Lorsque vous vous présenterez à une activité, vous pourrez y accéder gratuitement sous présentation de cette carte

On a mis en place des créneaux suivant la disponibilité des coaches. Pour le fitness, ça sera au Parc Paofai, de 18 heures à 19 heures, les lundis, mercredis et vendredis. Pour l'aquagym, nous avons des créneaux à la piscine de Taina, les mardis et jeudis de 11h45 à 12h45. Nous sommes en train de négocier sur les sites du PK18 et du Mahana Park avec le service du Tourisme. Pour le vaa, nous sommes basés sur Faa'a et il faudra prendre contact avec moi

Je ne fais pas vraiment d'initiation à la pratique. Là, nous sommes plus sur un programme d'entrainement et de compétition visant à participer à la Hawaiki Nui

Un challenge inter-uniforme qui va rassembler tous les uniformes de la Polynésie et une course de V6. Et si c'est possible, on organisera aussi des événements ouverts à tous, comme par exemple, 4 heures de fitness, ou des journées d'aquagym… Ces fonds serviront aussi à acheter du matériel, tels que des bateaux pour aller à la Hawaiki Nui…