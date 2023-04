Biopic sur Florence Arthaud: un référé de la fille de la navigatrice rejeté

Paris, France | AFP | mardi 18/04/2023 - Un référé intenté par la fille de Florence Arthaud, inquiète qu'un biopic en préparation sur la navigatrice décédée donne "une mauvaise image" de sa mère et qui voulait obtenir une copie du scénario, a été rejeté mardi par le tribunal judiciaire de Paris.



Dans son jugement, le tribunal estime qu'"aucun des éléments produits" par Marie Arthaud-Lingois "ne permet de confirmer les craintes qu’elle exprime de voir exposer" la vie de sa mère "de manière dégradante de nature à porter atteinte à sa mémoire".



Marie Arthaud-Lingois soutenait que certains éléments du livre de Yann Queffélec "La mer et au-delà", dont s'inspire le long-métrage réalisé par Géraldine Danon, "portaient atteinte à la mémoire" de sa mère et craignait que le scénario du film "réitère ces atteintes et constitue à son tour une ingérence dans sa propre vie privée", selon l'ordonnance de référé rendue mardi.



Elle souhaitait obtenir une copie du script final afin d'"établir et conserver la preuve de faits dont pourrait dépendre une prochaine action au fond" contre la réalisatrice et les producteurs du film.



Marie Arthaud-Lingois évoquait notamment certains passages du livre où la navigatrice "est alcoolisée, négligée ou encore en manque de notoriété", et qui donnent "une mauvaise image de sa mère".



Le tribunal a souligné que le livre relate la vie de Florence Arthaud "sous forme de récit romancé" et que ce récit a "lui-même vocation à servir une nouvelle oeuvre de fiction".



Les juges ont également noté que Géraldine Danon avait fait part "des liens d’amitié qu'elle entretenait elle-même avec la navigatrice".



L'actrice et réalisatrice est l'épouse du navigateur Philippe Poupon et le couple était proche de Florence Arthaud, première femme victorieuse de la Route du Rhum en 1990.



En 2020, Géraldine Danon a entamé l'écriture d'un film consacré à la vie de celle qu'on a surnommée "la petite fiancée de l'Atlantique", morte cinq ans plus tôt lors d'un accident d'hélicoptère en Argentine sur le tournage d'une émission télévisée, à l'âge de 57 ans.



Le film, intitulé "Flo", doit sortir en novembre 2023.