Biomimétisme : la nature inspire les nouvelles technologies

Surtout, les outils proposés par l'Institut commencent à donner des résultats. Les travaux entrepris dès le début de l'association avec le CRIOBE pour créer des nurseries de corail bio-inspirées avancent bien. "Pour l'instant on a des nurseries qui sont en plastique, on utilise des colles chimiques, et surtout on n'a pas une productivité suffisante à l'échelle des blanchissements que l'on va connaître bientôt. Donc on s'est donné pour objectif de redessiner totalement ces nurseries en changeant les matériaux, les systèmes d'attache, et les fonctions même des nurseries. On aimeraient par exemple qu'elles aident les boutures de corail à survivre aux hautes températures qui touchent les coraux en mars-avril…" Un prototype a été imaginé, maintenant les chercheurs et l'association cherchent un budget de 20 à 30 000 euros (2,4 à 3,6 millions de francs) pour le créer avant de généraliser l'idée.