Billy, le Tahitien de la guerre américaine du Vietnam

L'opération Prairie est une opération de recherche et de destruction. Les missions de search and destroy, par lesquelles les troupes pénètrent en territoire "indien", sont devenues la tactique américaine majeure au sol : il convient de fixer l’ennemi en place en l’incitant à livrer combat le temps que des forces suffisantes soient réunies pour les anéantir.



Bill Fry : "(…) La veille, les hélicos ont posé les hommes sans support sur la bande, face à une jungle de bambous de laquelle les Viêt-cong les tiraient comme des lapins. Tous ceux de la reconnaissance qui sont sortis de l’hélicoptère ont été tués à l’exception de Tchikitano et de Jim Baex, qui totalement hagards nous accueillent sur la plage alors que des mortiers tombent encore. Malgré les salves, ils ne bronchent pas. Le corps d’un Us Marine sur le sable n’a plus de tête. On m’assigne dans une section."



Ce sont ensuite les combats de la colline 252, de Rockpile, de Razorback, de Cam Lo, de Con Thien, la Colline des Anges. Le 8 mai, jour de l’anniversaire de la chute du camp retranché de Dien Bien Phu, l'armée viêt-cong attaque la position stratégique des Marines de Con Thien. Bill Fry témoigne : "Con Thien, ce 8 mai 1967, je suis dans mon trou de combat lorsque la broussaille se déplace devant moi. L’artillerie se déchaîne et nous répliquons. Tien lien ! En avant ! Les ordres d’assaut sont ponctués de coups de sifflets. Des milliers de Viêts avancent sur nous, je tire dans le tas." Il ajoute : "L’assaut brisé, nous nous déployons en listening post. Nous nous sommes arrêtés aux premiers rangs de cadavres. Il y avait des centaines de cadavres."



Bill Fry n’a été blessé au visage que très superficiellement par les tirs d’artillerie. Il sera blessé une seconde fois, lors d’une patrouille offensive de nuit : le mégot d’un des hommes a attiré le feu des Viêt-cong. Une balle l’a atteint à la main, une autre a brisé la crosse de son fusil. Un éclat de grenade lui occasionne une troisième blessure à la main. Son gilet pare-balles est déchiré. Il sera évacué sur Okinawa. Il gagne la Purple Heart, la médaille réservée aux blessés. Le séjour de Bill au Japon est trop clément pour lui. Il est chargé de divers travaux de manutentions et de gestion de stocks. Après l’offensive du Têt en janvier 1968, il se porte volontaire pour un second séjour au Vietnam. Il retrouve la jungle, mais il est loin des combats d’Hué et des grandes agglomérations. A la fin de son engagement, c’est le profil bas, comme l’invite à le faire une notice militaire – Keep a low profile on Vietnam – qu’il arrive par une nuit pluvieuse à San Francisco, où sa cousine est venu le chercher. Il quitte rapidement ses effets militaires pour des vêtements civils. Son séjour aux États-Unis est finalement bref. Bill le Us Marine décide de regagner Tahiti.