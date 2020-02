Bilan "très positif" pour le fenua au Salon international de l’agriculture

Tahiti, le 28 février 2020 - Le Salon international de l'agriculture de Paris touche à sa fin. Lors de la journée consacrée aux Outre-mer, la présidente de la Chambre d'agriculture et de la pêche lagonaire a dressé un bilan "très positif" de cet événement international.



La journée des Outre-mer s’est déroulée vendredi au Salon international de l’agriculture, à Paris. Yvette Temauri, présidente de la Chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL), a dressé un bilan très satisfaisant de la participation polynésienne sur l’espace "Tahiti et ses richesses". "C’est un bilan très positif, parce que si l’on regarde les comptoirs, il n’y a presque plus rien sur les stands. Cela veut dire que les exposants ont bien vendu durant ce salon". La président s’est dite aussi très fière que la Polynésie française ait remporté quatre médailles d’or au concours général. "On tire vers le haut. D’année en année, on avance", a-t-elle ajouté.



La grande nouveauté parmi les produits de fenua présentés pour l'occasion aura été le sel des Tuamotu de la société Tahiti Sel. Et l'année prochaine, a annoncé Yvette Temauri , "Nous aurons aussi un nouveau produit, mais on réserve la surprise aux visiteurs qui viendront sur nos stands".



Par ailleurs, la présidente de la CAPL a signé cette semaine une convention avec l’Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA). Cette convention lui permet de rencontrer et échanger avec d’autres chambres d’agriculture, et elle favorise aussi la mise en place de formations. "L’APCA enverra des personnes pour former nos élus et nos agriculteurs sur place. C’est une grande avancée", s’est-elle réjouie. Une mission de l’APCA en Polynésie française devrait avoir lieu après les élections de la CAPL prévues le 10 juin prochain.