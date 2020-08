Bilan mitigé pour les pāpio

Tahiti, le 21 août 2020 - Ouverts en juin pour les festivités du Tiurai, les pāpio de Outumaoro et de Vaitupa ont fermé leurs portes le week-end dernier ou s’apprêtent à le faire. Si les affaires avaient bien débuté pour les forains, l’ouverture des frontières et surtout les premiers cas confirmés de Covid-19 ont marqué un très fort ralentissement de la fréquentation.





Beaucoup d’attractions et de manèges à l’arrêt et pas beaucoup de monde ce vendredi soir sur le site des pāpio de Vaitupa. “On vient souvent, mais là c’est un peu triste maintenant”, reconnaissent quatre copines venues pour s’amuser.

La faute au mauvais temps, à la rentrée scolaire, mais surtout au Covid-19 qui se propage à vitesse grand V depuis quelques semaines en Polynésie. Car malgré les mesures de protection prises par les forains, l’obligation du port du masque depuis quelques jours et les nombreux gels hydroalcooliques posés partout, la fréquentation est clairement en baisse.

“Ce n’est vraiment pas comme un vendredi normal, il y a eu un peu de monde dans le restaurant, mais ce n’est clairement pas comme d’habitude”, reconnaît Henriette Hunter, la trésorière du comité des forains de Faa’a.

Même constat de la part d’Alex, qui tient un stand de tables de billard et de baby foot. “Il y a vraiment beaucoup moins de monde, les gens préfèrent ne plus sortir, c’est embêtant”, lâche-t-il en montrant une feuille où il recense le nombre de clients qu’il a eus. Feuille quasiment vierge pour ce soir et pour le week-end dernier.

Si cette situation est loin de faire le beurre des forains, il n’en a pas été tout le temps ainsi depuis l’ouverture des deux sites, respectivement le 12 juin pour celui de Outumaoro et le 26 juin pour celui Vaitupa. Le site de Mama’o, lui, n’a pas ouvert cette année.