Bilan contrasté aux Championnats du monde Xterra

Tahiti, le 2 octobre 2022 - Alors qu’ils visaient un podium en Italie, Thomas Lubin et Jean-Marc Rimaud ont dû revoir leurs ambitions à la baisse au cours des Championnats du monde de Xterra. La faute à un parcours vélo encore plus compliqué que prévu ainsi qu’une forte concurrence pour cette première édition de ces Mondiaux en Europe. Ils finissent cependant dans le top 20 de leur catégorie dans les Dolomites.



Comme prévu, les conditions proposées aux athlètes pour ces championnats du monde de triathlon nature Xterra auront été rudes sur les 1 500 mètres de natation, 32 km de VTT et 10 km de course à pied. Le froid et la pluie ont transformé un parcours déjà difficile en machine à broyer les athlètes et le matériel. Dans ce contexte, franchir la ligne d’arrivée relevait déjà de l’exploit. Au final, près d’un quart des 750 athlètes amateurs auront abandonné, notamment du fait de soucis mécaniques lors de la seule partie VTT. Largement arrosé ces deux derniers jours par une pluie incessante, le parcours vélo aura ainsi finalement été encore plus sélectif que prévu.



Si les premiers kilomètres sur un sentier bien drainé ont permis de réchauffer les organismes, le sommet du parcours, boueux et piégeux, aura fortement usé les matériels et jambes des athlètes sur les deux boucles à réaliser. La faible adhérence sur des parties glissantes et techniques auront ainsi obligé professionnels et amateurs à pousser pendant de longs hectomètres empêchant l’explication de se faire à la pédale sauf à prendre des risques évidents pour l’homme et la machine.

Rimaud et Lubin dans le top 20 mondial Meilleur temps à la natation dans la catégorie amateurs, Jean-Marc Rimaud a ainsi eu du mal à résister sur le parcours vélo. “C’est parti très très vite”. Dans l’incapacité de suivre les gros rouleurs sur les premiers kilomètres en VTT, il a tenté de préserver sur le haut du parcours son matériel avant de limiter la casse en course à pied. 34e au classement général amateur de ce championnat, il termine 11e de sa catégorie d’âge sans véritable déception compte tenu des conditions et de la concurrence (voir encadré).



Sensations de course quasi identiques pour Thomas Lubin qui termine près de cinq minutes plus tard. “Très content” après une natation solide, qui s’est comme prévu déroulée dans une eau à 16 degrés, Lubin n’a pas non plus apprécié les conditions proposées sur la partie VTT. “Une galère à vélo où je n’ai pas pris de plaisir. J’étais en mode pas de chutes, pas de casse de matériel, pas de prise de risque”, “Frigorifié” toute la course, il reconnaissait également à l’arrivée que la concurrence proposée lors de ce championnat de monde Xterra 2022 était très relevée. Malgré les conditions, il termine cependant 18e de sa catégorie d’âge, loin cependant de ses attentes.



Deux autres athlètes tahitiens, Yannick Joubert et Bernard Richard, parviendront dans ces conditions à rejoindre l'arrivée après une course appliquée et solide. Ils seront sauf exception au départ du Xterra Tahiti le 23 octobre prochain pour tenter d’obtenir une nouvelle qualification pour les championnats du monde 2023 prévus sur le même site dans les Dolomites.

Jean-Marc Rimaud, 34e mondial en amateur “Le niveau était monstrueux” “Je n’ai pas de déception. Le niveau était monstrueux. J’ai fait une course pleine, je suis satisfait de ce que j’ai fait même si ce n’est pas la place espérée. Le vélo s’est fait avec les aléas de la course, il y avait les mêmes conditions pour tout le monde. Il y a encore du travail à faire dans cette discipline, réussir à passer un cap, gagner en puissance. Mais l’essentiel, c’est que j’ai mis une branlée à Thomas Lubin (rires)”

Les performances des Tahitiens Jean-Marc Rimaud (Kona Tri) – 34e mondial – 11e dans la catégorie 30-34 ans en 3:14:04



Thomas Lubin (Kona Tri) – 58e mondial – 18e dans la catégorie 30-34 ans en 3:19:54



Yannick Joubert (Fei Pi) - 318e mondial – 46e dans la catégorie 45-49 ans en 4:23:13



Bernard Richard (Fei Pi) – 340e mondial – 30e dans la catégorie 55-59 ans en 4:36:49



Sébastien Petit (Fei Pi) - abandon – dérailleur cassé

le Dimanche 2 Octobre 2022 à 15:11 | Lu 304 fois