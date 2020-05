Bigard pourrait être "intéressé" par la présidentielle de 2022

Paris, France | AFP | mercredi 27/05/2020 - L'humoriste Jean-Marie Bigard a indiqué mercredi sur BFMTV qu'il pourrait être "intéressé" par une candidature à la présidentielle de 2022 pour "représenter le peuple" hors des partis politiques.



Interrogé sur une éventuelle candidature, l'acteur de 66 ans répond: "Ca pourrait si ça pouvait aider le peuple à avoir une voix sincère qui ne ferait partie d'aucun parti politique. Oui, ça pourrait me tenter".



L'humoriste a récemment soutenu la liste du forain Marcel Campion aux municipales de Paris, qui n'a obtenu que 0,40% des suffrages.



En 1980, Coluche avait annoncé sa candidature pour la présidentielle de l'année suivante. Après être monté à plus de 10% dans les intentions de vote, il avait renoncé quelques mois avant le scrutin. Depuis, deux humoristes ont connu des succès électoraux à l'étranger: Beppe Grillo aux élections générales italiennes en 2013 et Volodymyr Zelensky, élu président de l'Ukraine en 2019.



Sur BFMTV, Jean-Marie Bigard se montre de nouveau très critique envers la classe politique et les membres du gouvernement, des "tocards". "Parlement et gouvernement, ça finit par 'ment', du verbe mentir. Donc on ne peut pas y arriver comme ça. Le jour où le peuple va vraiment se réveiller, ça va faire très, très mal. Il va falloir que des têtes tombent", ajoute-t-il.



L'humoriste a récemment fait parler de lui en révélant avoir été appelé par Emmanuel Macron après l'avoir interpellé, par vidéo, sur la réouverture des bars et restaurants.



"Comme il (le président) a un peu de mal à s'adresser directement au peuple, il s'adresse à moi, et par moi en fait il s'adresse au peuple", dit-il sur la chaîne d'info. "Parce qu'il sait que la vidéo que j'ai faite au président a fait huit millions de vues. C'est énormissime".



"Quand un mec représente le peuple, le peuple un peu en colère, eh ben on l'appelle", ajoute-t-il. "C'est pour ça que je sens que les +gilets jaunes+ me sollicitent (...) Ils se disent 'Qui va prendre notre défense le mieux?'. Très souvent, c'est mon nom qui arrive".



Interrogée mercredi sur l'appel entre Emmanuel Macron et Jean-Marie Bigard, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye s'est "étonnée que certains commentateurs s'esbaudissent du fait que le président puisse avoir des échanges avec untel ou untel comme si il y avait les gens avec qui il était légitime de parler et des gens avec qui cela n'était pas".



M. Bigard défend également le controversé professeur marseillais Didier Raoult, s'en prenant aux "laboratoires" et aux études scientifiques sur l'hydroxychloroquine "destinées à le détruire".