Bientôt une route āpī à Mangareva

Rikitea, le 29 mars 2021 – Des travaux de rénovation de la route de ceinture ont débuté depuis le mois d’octobre à Mangareva. Très attendu par les habitants, ce chantier, initié par la commune avec l’aide du Pays et de l’État, devrait être terminé en juin.



Cela fait maintenant six mois, que l’entreprise Interoute, qui a remporté l’appel d’offres, a entamé les travaux de rénovation de la route principale des Gambier. Des travaux “attendus depuis longtemps par la population de l’île et qu’on croyait ne jamais voir commencer”, confie un habitant de l’île. Pour Teva Teapiki, premier adjoint au maire de Rikitea, “Il s’agit d’un projet très important pour les Gambier. La route de ceinture pose beaucoup de problèmes, avec pour certains endroits des difficultés d’accès, c’est pour cela que la commune, avec l’aide du pays et de l’État, a fait un appel d’offres pour rénover et bétonner les routes.”



L’objectif consiste à rénover 4 km de route pour le mois de juin, avec ensuite le bétonnage du quai principal. Pour se préparer au début des travaux, la société de BTP a dû transférer le matériel nécessaire depuis Tahiti. Ainsi, une station béton, un concasseur et d’autres machines ont été transportés sur place. Le projet a permis l’embauche de 14 personnes originaires de l’île. Charlie Manutahi, chef de chantier, pense “terminer le chantier fin juin, puis nous allons attendre le second appel d’offres, avec le tāvana de Rikitea pour la suite des travaux. Pour le moment, nous n’avons pas rencontré de difficulté particulière.”



La production du béton est assurée par Sylvain Houyi, originaire de Ua Pou, opérateur de production de béton et laborantin. “Je produis et j’analyse le béton pour voir si nous sommes conformes à ce qu’on nous a demandé. J’utilise une station et une presse à béton, ce qui permet de produire du béton plus vite et en grande quantité par jour. On produit à peu près 80 m3/jour pour 220 mètres de route.”