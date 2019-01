Bientôt un nouveau centre de jour à Vaininiore

PAPEETE, le 17 janvier 2019 - Ce futur centre de jour sera dédié non seulement aux sans domicile fixe, mais également aux jeunes de Vaininiore. Ce site accueille actuellement deux centres : celui du Secours Catholique (Te Vai'ete) et le centre du jour géré par l'association "Te Torea", un lieu qui permet aux SDF de se restaurer et de faire leur lessive notamment.



Le terrain en question s'étend sur 1 500 mètres carrés à Vaininiore, juste à côté de la caserne des pompiers de Papeete. Un lieu bien connu des sans domicile fixe, puisqu'ils peuvent y prendre leur petit déjeuner et y faire leur lessive. Deux associations se chargent aujourd'hui de ce public parti-culier : le Secours Catholique de Père Christophe et l'association "Te Torea", présidée par Frédéric Kwong.



Le premier centre géré par le Secours Catholique, répond au nom de Te Vai'ete. Il est ouvert tous les matins entre 6 heures et 8 heures. Il a ouvert ses portes en décembre 1994. L'association "Te Torea" se charge, quant à elle, du centre de jour. Un espace qui permet aux SDF de faire leur lessive et de prendre soin de leur hygiène corporelle. Une dizaine de personnes travaillent quotidiennement auprès des SDF. Ce centre de jour est ouvert depuis 2002. Deux sites importants pour les SDF, mais il va falloir tout rénover, parce que les locaux ne répondent plus réellement aux consignes de sécurité.



Dans l'urgence et face à ce constat, le tāvana de Papeete a décidé de lancer un projet de construction d'un nouveau centre d'accueil d'héberge-ment, à cet endroit. Et qui dit projet de construction, veut dire également d'importants fonds à dépenser, et la municipalité n'a pas forcément les moyens de le faire. En octobre dernier, Michel Buillard a donc décidé d'affecter ce terrain communal au Pays. "Il appartiendra au Pays de mettre les moyens pour édifier un bâtiment digne de ce nom, qui accueillera bien nos SDF. Je ne sais pas encore comment, la situation va évoluer. Mais, je pense que demain, il faut que les associations qui se chargent des deux centres continuent de s'occuper de nos SDF", indique le tāvana Michel Buillard.