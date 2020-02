Bientôt fiu des touristes ?

Maître de conférence à l'UPF, chercheur au laboratoire GDI (Gouvernance et développement insulaire), co-directeur du CETOP (Centre d’étude du tourisme en Océanie-Pacifique)



Votre conférence montre que le visage du tourisme change en Polynésie, mais lentement...

Effectivement, 80 % de nos visiteurs prennent encore des packages. Mais on voit dans le monde que les touristes prennent de moins en moins ces produits. Souvent ils prennent un vol, réservent un premier point de chute, puis ils louent une voiture et se baladent. Grâce aux outils internet, ils cherchent un hôtel là où ils pensent être dans une heure… En Polynésie c’est plus compliqué, on n’en est pas encore là, mais on voit cette tendance commencer à arriver, notamment avec l’auberge de jeunesse créée par Maui Shan. On commence à voir des touristes arriver le matin et appeler pour un hébergement dans la journée. Mais dans les îles c’est encore un peu compliqué, même si on voit que AirBnB s’y développe vite.



Vous avez mesuré qu’un tiers de toutes les capacités d’hébergement de Polynésie sont sur Airbnb. Cela commence à affecter la façon dont les Polynésiens voient les touristes ?

Effectivement. Ce que cela va changer c’est que l’on va avoir de plus en plus de touristes qui sont au contact de la population. Les touristes qui viennent en package restent dans leur hôtel toute la journée et font les activités de l’hôtel, c’est fait exprès par les hôtels pour les inciter à dépenser dans leur établissement, donc les rencontres avec la population restent assez rares. Mais les touristes en pension de famille ou en Airbnb, qui se développent tous les deux, vont se promener en ville, mangent dehors, discutent avec les gens, réservent eux-mêmes leurs activités… C’est là qu’on a le tourisme inclusif que veut développer le ministère du Tourisme.(...) Nous avons mis en place un baromètre de l’attitude des Polynésiens vis-à-vis du tourisme et des touristes. Nous avons pour l’instant deux séries de données, pour 2018 et 2019, donc il faudra attendre de voir si la tendance se confirme dans les années qui viennent… Mais actuellement la tendance est en baisse. On a encore de très bons niveaux d’attitude, il n’y a pas de soucis, l’accueil polynésien n’est pas une invention. Mais on voit que l’attitude positive des locaux par rapport aux touristes et au tourisme diminue. C’est quelque chose qu’il faut avoir bien à l’esprit pour poursuivre et perfectionner les campagnes de sensibilisation du grand public, et pour adapter nos politiques touristiques.