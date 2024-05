Bientôt du beach-volley à Vairao

Tahiti, le 2 mai 2024 – Un terrain de beach-volley est en construction au quai de Vairao. L’inauguration de ce site sportif en accès libre est prévue pour le mois prochain.



La cérémonie de pose de la première pierre d’un terrain de beach-volley s’est tenue ce jeudi matin, au quai de Vairao, en présence de plusieurs élus et agents municipaux de Taiarapu-Ouest. Déjà creusé, cet espace de 20 mètres de long sur 12 mètres de large sera agrémenté de tous les équipements nécessaires, dont un système d’évacuation des eaux pluviales et des filets de protection latéraux. Un budget de 7,5 millions de francs est alloué à cette opération, financée à 80 % par l’État, via l’Agence nationale du sport (ANS).



“Un endroit central pour la jeunesse”

“Avec le pôle Projets, on a choisi cet emplacement pour garder une proximité avec la mer, et parce que c’est un endroit central pour la jeunesse, qui est en attente de ce type de structure pour se retrouver et se divertir”, précise le maire délégué de Vairao, Jonathan Tarihaa, qui souhaite laisser le site en accès libre. Des conventions avec les établissements scolaires et les associations du secteur sont également prévues. “C’est une autre façon de pratiquer le volley et c’est une bonne nouvelle pour la jeunesse ! Ça rentre dans les objectifs de la fédération de dynamiser la pratique du beach-volley en Polynésie”, se réjouit Temauarii Maruhi, président du Taiarapu volley-ball club.



Le sable en provenance de Taha’a est déjà sur place. Selon l’entreprise retenue suite à un appel d’offres, quatre semaines de travaux seront nécessaires. L’inauguration du terrain “en tenue de sport” devrait donc intervenir début juin.



Dynamiser le quai pour les JO Intégré à un parcours-santé, le terrain de beach-volley s’inscrit également dans une volonté de la commune de “renforcer son engagement en tant que Terre de Jeux et terre d’accueil pour les JO 2024”. D’autres projets contribuent à la transformation du quai de Vairao, qui se prépare à accueillir quelques 200 croisiéristes du Star Breeze, dimanche 26 mai. Le parc Tavania a été aménagé sur fonds propres, l’an dernier. Les sanitaires et le ponton flottant sont en cours de rénovation, et un nouveau fare pōte’e sera construit par le Pays. Des petites structures en bois devraient s’ajouter à l’ensemble pour créer un village des artisans. En dehors du mouillage de l’Aranui, Vairao n’avait aucun aménagement programmé pour les Jeux olympiques. Pour le maire délégué, “il fallait qu’on bouge à notre niveau”.



