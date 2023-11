Biden rencontre le président indonésien sur fond de conflit Israël-Hamas

Washington, Etats-Unis | AFP | lundi 13/11/2023 - Le président américain Joe Biden va demander lundi à son homologue indonésien Joko Widodo qu'il rencontre à la Maison Blanche de peser davantage en faveur d'une résolution du conflit Israël-Hamas, ont expliqué des responsables américains.



Cette rencontre visait originellement à serrer les rangs avant la rencontre entre M. Biden et son homologue chinois Xi Jinping mercredi à San Francisco, en marge d'un sommet de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (Apec).



Mais elle a changé de tournure avec le conflit dans la bande de Gaza. M. Biden soutient fermement Israël tandis que M. Widodo est à la tête du plus grand pays musulman du monde.



"Il sera essentiel d'écouter le point de vue de l'Indonésie à propos du conflit en cours au Proche-Orient", a confié dimanche aux journalistes un haut responsable américain. "Je pense que le président va chercher à ce que l'Indonésie joue un rôle plus important".



Cela inclurait la "question du cessez-le-feu" mais aussi des objectifs à long terme comme une solution à deux Etats et la reconstruction de la bande de Gaza, a-t-il ajouté.



M. Biden "voudra écouter soigneusement ce que le président Widodo a entendu" au sommet conjoint de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) qui a condamné samedi à Ryad les actions "barbares" des forces israéliennes à Gaza.



Le président indonésien transmettra le "message très fort" convenu lors de ce sommet au président américain, a-t-il dimanche soir à Washington dans un discours télévisé.



"Par ailleurs, je serai porteur d'un message spécifique du président palestinien Mahmoud Abbas, qui m'a demandé de le transmettre au président Joe Biden", a ajouté M. Widodo.



"Partenariat stratégique global"



Lors du sommet de l'OCI, il a dit avoir plaidé en faveur d'une justice "pour les Palestiniens", et insisté sur le fait que "les installations publiques et les activités humanitaires ne devraient pas être prises pour cible" et qu'Israël devrait "être tenu pour responsable des atrocités commises".



La semaine dernière, l'Indonésie a réfuté l'affirmation israélienne selon laquelle un hôpital construit à Gaza grâce à un financement indonésien se trouvait au-dessus d'un réseau de tunnels du Hamas et à proximité d'une rampe de lancement de roquettes.



Un oeil sur la Chine, les deux présidents vont également annoncer un "partenariat stratégique global", plus haut niveau de coopération pour l'Indonésie, a dit un deuxième haut responsable américain.



M. Biden avait dévoilé un accord similaire avec le Vietnam à Hanoï en septembre, dans le cadre des efforts américains pour conforter son réseau d'alliés en Asie-Pacifique.



Comme de nombreux pays en développement, l'Indonésie a reçu des prêts et investissements chinois massifs dans des projets d'infrastructure.



MM. Biden et Widodo -qui quittera le pouvoir l'an prochain à l'issue de son second mandat de cinq ans- vont également discuter d'une coopération dans les minéraux. Les Etats-Unis convoitent les vastes réserves de nickel de l'archipel, essentielles pour les batteries des voitures électriques, mais la Chine domine la production sur place.