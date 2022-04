Biden dit avoir dû prendre des "décisions difficiles" pour obtenir la libération d'un Américain en Russie

Washington, Etats-Unis | AFP | mercredi 27/04/2022 - Joe Biden a dit mercredi avoir dû prendre des "décisions difficiles" pour obtenir la libération de l'ex-Marine américain Trevor Reed, échangé contre un pilote russe incarcéré aux Etats-Unis.



"Trevor, un ancien Marine américain, a été libéré de prison en Russie", a déclaré le président américain dans un communiqué. "Les négociations qui nous ont permis de ramener Trevor à la maison ont nécessité des décisions difficiles que je ne prends pas à la légère", a-t-il ajouté.



"Son retour sain et sauf témoigne de la priorité que mon administration accorde au rapatriement des Américains retenus en otage et injustement détenus à l'étranger", a-t-il affirmé.



La diplomatie russe avait annoncé juste auparavant que Trevor Reed, condamné à neuf ans de prison en Russie pour des violences, avait été échangé contre Konstantin Iarochenko, un pilote russe incarcéré aux Etats-Unis pour trafic de cocaïne, évoquant "un long processus de négociation".



La famille de Trevor Reed a indiqué à la chaîne CNN lui avoir parlé au téléphone et qu'il avait dit aller "bien", mais qu'il semblait "un peu dépassé".



"Il avait l'air d'être un peu en état de choc", a expliqué sa mère, Paula Reed.



Son père, Joey, a aussi dit que son fils avait été transféré vers une autre prison "cette semaine" puis qu'il avait été emmené en avion en Turquie.



"Trevor nous a rapidement dit que l'avion américain s'était placé près de l'avion russe et qu'ils avaient sorti les deux prisonniers en même temps comme dans les films", a-t-il affirmé.



Un responsable américain a indiqué à des journalistes sous couvert de l'anonymat que Trevor Reed était en route vers les Etats-Unis.



"Nous saluons cette importante libération, tout en continuant d'appeler à la libération du citoyen américain injustement détenu Paul Whelan", a affirmé pour sa part le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken, en référence à cet homme condamné à Moscou pour espionnage.



La famille de Paul Whelan s'est très vite réjouie de la libération de Trevor Reed, se disant "pleine de joie" pour ses proches.



Mais "Paul reste otage" en Russie, a dit son frère David dans un communiqué.



"Nos parents vieillissent. Nous espérons toujours que Paul rentre à la maison afin qu'ils puissent le voir une fois de plus. Mais chaque jour cet espoir s'amenuise", a-t-il ajouté.



Trevor Reed avait été condamné en juillet 2020 à neuf ans de prison pour avoir agressé en août 2019, alors qu'il était en état d'ébriété, deux policiers appelés sur les lieux d'une fête à Moscou.



Il avait nié l'agression et dénoncé une affaire "politique" sur fond de tensions russo-américaines.



Konstantin Iarochenko avait lui été arrêté en 2010 au Liberia par des agents des services secrets américains. Accusé de trafic de drogue, il avait été emmené aux Etats-Unis où la justice l'avait condamné à 20 ans de prison.