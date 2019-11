Besançon craint le “match piège”

TAHITI, le 12 novembre 2019 - Les joueurs du Racing Besançon ont participé à leur premier entraînement ce matin au centre technique de la Fédération tahitienne de football. Le match contre Vénus, comptant pour le septième tour de la Coupe de France, aura lieu samedi à 16 heures au stade Pater.



La Fédération française de football donne rendez-vous au public tahitien samedi à 16 heures au stade Pater pour le septième tour de la Coupe de France qui verra s’affronter l’AS Vénus, champion de Tahiti en titre, et le Racing Besançon, club de métropole entraîné par Jean-Marc Trinita, actuel 5e du classement en National 3 (Ligue Bourgogne-Franche-Comté).



Les joueurs métropolitains sont arrivés dimanche soir et ont effectué leur premier entraînement hier matin au centre technique de la Fédération tahitienne de football. Ils ont dû encaisser une différence de température de plus de 25 degrés. Le président du club Roland Girard s’est félicité “d’un accueil chaleureux de la part des Tahitiens à l’aéroport, à l’hôtel.”



“On a également pu faire connaissance avec nos interlocuteurs de la Fédération tahitienne de football et tout se passe bien, on ne ressent aucune tension par rapport à notre venue, c’est vraiment agréable”, a-t-il ajouté.



Vénus invaincu en championnat



L’AS Vénus est actuellement en tête du classement de la Ligue 1 tahitienne et invaincu cette saison en championnat avec quatre victoires et un nul. Le coach Samuel Garcia peut compter, entre autres, sur une attaque de choc constituée de Teaonui Tehau et de Tamatoa Tetauira, recruté à l’intersaison.



Le Racing Besançon existe depuis plus de cent ans, il a évolué pendant 42 ans en deuxième division, un record. Après un dépôt de bilan il y a sept ans, il est “descendu dans le cinquième niveau du football national, en Nationale 3, et a eu du mal à redémarrer”, selon Roland Girard, le président qui a repris le club il y a deux ans. “Là, on est plutôt en bonne phase ascendante” a-t-il déclaré.