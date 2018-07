Bernhard Walzl, un Autrichien aux championnats du monde de va’a

A tout juste 31 ans, ce jeune autrichien est un garçon atypique. Après des études de cinéma en Autriche, il part se perfectionner en Australie, avec la ferme intention de s'y installer, mais la vie et ses imprévus déjouent ses plans et le force à chercher une alternative. Il décide donc d'aller en Nouvelle-Zélande, mais les dates des visas ne collent pas, il doit trouver un plan B pour un ou deux mois et se retrouve en Nouvelle-Calédonie. Il apprend le français et choisit de rester. Un an se passe, avec le français dans ses bagages, il veut changer de pays. Un billet en promotion pour la Polynésie, le décide. Il ira à Tahiti, séjournera un mois ou deux là-bas et rejoindra la Nouvelle-Zélande par bateau ensuite. C'était sans compter sur le mana et le charme de la Polynésie.

" Je suis tombé amoureux de la Polynésie française, de sa population et du mana. " En quatre ans, Bernhard apprend le tahitien. Il parle désormais cinq langues : allemand, français, anglais, espagnol, et tahitien "niveau intermédiaire ", tient-il à préciser. Féru de randonnées, il découvre les vallées encaissées de Tahiti et Moorea. Hyperactif, il ne s'arrête pas là, il part un mois chez un ami à Tematangi où il fait une tonne de coprahs. La terre et la mer ne lui suffisant pas, il passe son brevet de pilotage pour apprivoiser le fenua depuis les airs. "J'ai eu du mal à quitter la Polynésie, le temps est passé tellement vite. " Tout cela, il le fait en plus de son travail au sein du vice-rectorat de Polynésie française. Après avoir passé un peu plus de six mois à bourlinguer aux îles Marquises, dans le pacifique sud et en Asie du Sud-est, la Polynésie française a rappelé le jeune Autrichien comme un aimant. " Me voilà de retour pour les championnats du monde de va'a. Je suis bien ici. Je me sens chez moi, les Polynésiens m'ont accueilli et intégré. J'aime cette culture, ce pays, cette chaleur polynésienne, les paysages ."